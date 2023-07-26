الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط بوابة الأزهر للاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023

رياض الأطفال
رياض الأطفال

رابط بوابة الأزهر للاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023.. بعد تفعيل رابط التقديم الإلكتروني في جميع المعاهد الأزهرية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 في مختلف محافظات الجمهورية، زاد البحث عن رابط الاستعلام عن نتائج تنسيق رياض الأطفال الأزهري لنفس العام.

ونرصد في التقرير التالي رابط بوابة الأزهر للاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023:

رابط بوابة الأزهر للاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023

خطوات إلكترونية بسيطة يمكن من خلالها معرفة نتائج طلبات التقديم عبر رابط الاستعلام عن نتيجة تتنسق رياض الأطفال الأزهري 2023 بإدخال كافة بيانات الطالب المتقدم للإلتحاق بالتعليم الأزهري بدقة وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

يمكنك معرفة نتائج طلبات التقديم لرياض الأطفال الأزهري عن طريق خطوات إلكترونية بسيطة. يجب عليك إدخال جميع بيانات الطالب المتقدم بدقة عبر رابط الاستعلام عن النتائج (من هنا).

 يمكنك الوصول إلى هذا الرابط من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، ثم اختيار أيقونة نتائج طلاب نقديم الطلاب الجدد وتحديد المرحلة الدراسية (رياض الأطفال، الصف الأول الابتدائي).

بعد ذلك، يجب إدخال بيانات الطالب الشخصية بالتفصيل وتسجيل الرقم القومي للطالب المتقدم، ووضع علامة صح على محافظة الإقامة. 

يمكنك الضغط على كلمة "عرض نتائج طلب التقديم" للحصول على النتيجة (قبول، أرجاء، رفض مع ذكر السبب). 

وفي حالة القبول، يجب طباعة استمارة القبول وتقديمها للمعاهد الأزهري.

الاستعلام عن نتائج تقديم الطلاب الجدد في التعليم الأزهري

جدير بالذكر أنه يبدأ الاستعلام عن نتائج تقديم الطلاب الجدد في التعليم الأزهري خلال شهر يوليو الجاري، حيث يتم الإعلان عن عدة مراحل بحيث يبدأ التقديم في المعاهد الأزهرية بأنواعها المختلفة (المعاهد العادية، المعاهد النموذجية، المعاهد الخاصة) قبل انطلاق العام الدراسي المقبل 2023-2024.

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