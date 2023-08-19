السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك الترند| أول تعليق من الرئيس السيسى على أزمة الكهرباء.. والعفو عن أحمد دومة

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تصدّر العديد من الأخبار محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية التي تنوعت بين السياسية والفنية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

أول تعليق من الرئيس السيسى على أزمة الكهرباء

الرئيس عبدالفتاح

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على أزمة الكهرباء لأول مرة، حيث قال: "محتاجين في اليوم 18 ألف طن مازوت، لتشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها في ظل الارتفاع غير المسبوق بدرجات الحرارة".. للمزيد اضغط هنا.

الخطيب يكلف حسام غالي بحضور قرعة كأس العالم للأندية في جدة

الخطيب

استقر محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، بالتنسيق مع مجلس إدارة القلعة الحمراء، على تكليف حسام غالى، عضو المجلس الأحمر، بحضور قرعة كأس العالم للأندية التى ستقام بمدينة جدة يوم 7 سبتمبر المقبل.. للمزيد اضغط هنا.

عفو رئاسى عن أحمد دومة

عفو رئاسي عن أحمد

قال النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استخدم صلاحياته الدستورية وأصدر القرار الجمهوري.. للمزيد اضغط هنا.

أنغام تتصدر الترند.. وجمهور السوشيال ميديا: "هى صوت مصر"

أنغام

تصدر الحفل الغنائي للمطربة أنغام ترند البحث عبر موقع "جوجل" وعلى السوشيال ميديا، بعد استقبال العلمين الجديدة ملايين من الجمهور لحضور حفل أنغام، للاستمتاع بباقة من أبرز أغانيها المتميزة.. للمزيد اضغط  هنا.

بـ1.7 مليون جنيه.. فيلم "العميل صفر" يتصدر الإيراد اليومى لشباك التذاكر

العميل صفر

استطاع فيلم "العميل صفر" للنجم أكرم حسني فرض نفسه وبقوة فور طرحه بدور العرض السينمائية في مصر، ونال الفيلم إشادات واسعة من الجمهور والنقاد.. للمزيد اضغط هنا

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم السبت 19-8-2023

الدولار

شهد سعر الدولار اليوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023 تصدرًا على محركات بحث جوجل، لذلك ينشر "الدستور" خلال السطور التالية قائمة بآخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023.. للمزيد اضغط هنا.

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