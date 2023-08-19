السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أنغام تتصدر الترند.. وجمهور السوشيال ميديا: "هى صوت مصر"

أنغام
أنغام

تصدر الحفل الغنائي للمطربة أنغام تريند البحث عبر موقع “جوجل” وعلى السوشيال ميديا، بعد استقبال العلمين الجديدة لملايين من الجمهور لحضور حفل أنغام، للاستمتاع بباقة من أبرز أغانيها المتميزة.

وتألقت الفنانة أنغام في مهرجان العلمين الجديدة، لتمتع جماهيرها بصوتها الرقيق، وقدمت مجموعة كبيرة من أغانيها القديمة والحديثة التي نالت إعجاب الكثير من الجماهير، ومن أبرز الأغاني التي غنتها في حفلة العلمين:"مجبش سيرتى" و"ولا دبلت" و"هو نفس الشوق" و"سيبك انت" و"روحى" و"حبيتك" و"لوحة باهتة" و"عمرى معاك" و"عشان أرضيك".

تفاعل رواد السوشيال ميديا على حفل المطربه أنغام بعد تصدرها التريند

 

ونالت الفنانة أنغام إعجاب الكثير من الجماهير الموجودين بحفل مهرجان العلمين الجديدة، وسط تصفيق حار من الجمهور لما قدمته من أداء قوي خلال حفلتها.

وكانت الفنانة أنغام قد قدمت خلال الحفل مجموعة من أعمالها المميزة، وتفاعل معها الجمهور بشدة، وقد استمر الحفل حتى ساعات الفجر الأولى، ليتفاعل الجماهير منذ بدء الحفل لنهايتها، لتعلق أنغام قائله:" "أنا ببارك لمصر على العلمين الجديدة، وببارك لنفسي على الجمال اللي إحنا شايفينه في العلمين.. ونورتوني". 

واختتمت النجمة أنغام حفلها المقام بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بعد أكثر من ساعتين ونصف الساعة من الغناء والطرب وإمتاع الجمهور، مقدمة عشرات الأغنيات المميزة، لتلقى أنغام إشادة كبيرة من رواد السوشيال ميديا على ما قدمته خلال الحفلة.

وانطلق مهرجان العلمين الجديدة 13 يوليو 2023، ليشارك عدد كبير من الفنانين في إحياء الحفلات الغنائية في مهرجان العلمين الجديدة، وشملت أيضا حفلات للفنان الكبير محمد منير، وأحمد سعد وراغب علامة ونانسي عجرم، ورضا البحراوي، وكارول سماحة وبهاء سلطان وتامر عاشور ومدحت صالح وريهام عبد الحكيم.

أنغام حفل أنغام العلمين مهرجان العلمين الفنانة انغام

الأكثر قراءة

عفو رئاسى عن أحمد دومة

أوائل الثانوية العامة فى زيارة للجامعة المصرية اليابانية

الحكومة تنفى تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس 2023/ 2024

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 القطاع الخاص

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشكر الرئيس السيسى على قرار العفو عن أحمد دومة

إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين على طريق الإسكندرية- مطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس