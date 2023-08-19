أنغام تتصدر الترند.. وجمهور السوشيال ميديا: "هى صوت مصر"

تصدر الحفل الغنائي للمطربة أنغام تريند البحث عبر موقع “جوجل” وعلى السوشيال ميديا، بعد استقبال العلمين الجديدة لملايين من الجمهور لحضور حفل أنغام، للاستمتاع بباقة من أبرز أغانيها المتميزة.

وتألقت الفنانة أنغام في مهرجان العلمين الجديدة، لتمتع جماهيرها بصوتها الرقيق، وقدمت مجموعة كبيرة من أغانيها القديمة والحديثة التي نالت إعجاب الكثير من الجماهير، ومن أبرز الأغاني التي غنتها في حفلة العلمين:"مجبش سيرتى" و"ولا دبلت" و"هو نفس الشوق" و"سيبك انت" و"روحى" و"حبيتك" و"لوحة باهتة" و"عمرى معاك" و"عشان أرضيك".

تفاعل رواد السوشيال ميديا على حفل المطربه أنغام بعد تصدرها التريند

ونالت الفنانة أنغام إعجاب الكثير من الجماهير الموجودين بحفل مهرجان العلمين الجديدة، وسط تصفيق حار من الجمهور لما قدمته من أداء قوي خلال حفلتها.

وكانت الفنانة أنغام قد قدمت خلال الحفل مجموعة من أعمالها المميزة، وتفاعل معها الجمهور بشدة، وقد استمر الحفل حتى ساعات الفجر الأولى، ليتفاعل الجماهير منذ بدء الحفل لنهايتها، لتعلق أنغام قائله:" "أنا ببارك لمصر على العلمين الجديدة، وببارك لنفسي على الجمال اللي إحنا شايفينه في العلمين.. ونورتوني".

واختتمت النجمة أنغام حفلها المقام بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بعد أكثر من ساعتين ونصف الساعة من الغناء والطرب وإمتاع الجمهور، مقدمة عشرات الأغنيات المميزة، لتلقى أنغام إشادة كبيرة من رواد السوشيال ميديا على ما قدمته خلال الحفلة.

وانطلق مهرجان العلمين الجديدة 13 يوليو 2023، ليشارك عدد كبير من الفنانين في إحياء الحفلات الغنائية في مهرجان العلمين الجديدة، وشملت أيضا حفلات للفنان الكبير محمد منير، وأحمد سعد وراغب علامة ونانسي عجرم، ورضا البحراوي، وكارول سماحة وبهاء سلطان وتامر عاشور ومدحت صالح وريهام عبد الحكيم.