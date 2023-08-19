السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الخطيب يكلف حسام غالي بحضور قرعة كأس العالم للأندية في جدة

الخطيب
الخطيب

استقر محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، بالتنسيق مع مجلس إدارة القلعة الحمراء، على تكليف حسام غالى عضو المجلس الأحمر بحضور قرعة كأس العالم للأندية التى ستقام بمدينة جده يوم 7 سبتمبر المقبل، حيث تقام البطولة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.خلال الفترة من 12 الى 22 ديسمبر المقبل.

وأكد الفيفا أن القرعة ستقام بأحد فنادق مدينة جدة يوم 7 من سبتمبر المقبل بحضور ممثلي الفرق المشاركة في البطولة وأنه فتح الباب لوسائل الإعلام للتسجيل لحضور حفل القرعة الرسمي في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري.

ومن المقرر تنظيم بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة 12-22 ديسمبر 2023.

في السياق ذاته، استقرت إدارة الكرة علي إسناد رئاسة بعثة الفريق في النمسا إلى خالد بيبو مدير الكرة بعد الإتفاق مع السويسري مارسيل المدير الفني بجانب أن فترة المعسكر لا تحتاج أي عضو مجلس إدارة نظرا لضيق الوقت.

وأنهى سمير عدلي، المدير الإداري لقطاع الكرة، كل الأمور الخاصة بحجز تذاكر الطيران إلى النمسا للسفر صباح يوم 28 أغسطس الحالى وينتظر فقط صدور التأشيرات الخاصة بالفريق استعدادا لمعسكر الموسم الجديد الذى يستمر حتى 6 سبتمبر المقبل.

ويجري خالد بيبو، مدير الكرة، اتصالات متواصلة مع الشركة الراعية والتى وفرت معسكر النمسا، بهدف الترتيب للمباريات الودية التى سيخوضها الفريق هناك ووضع مدير الكرة بالأهلي سيناريو بديلا لإقامة معسكر داخلى حال فشل استخراج جميع التأشيرات للفريق.

ووضع كولر خلال اجتماع عن طريق الزووم مع خالد بيبو برنامج الإعداد للموسم الجديد حيث سيكون يوم 24 قياسات بدنية واختبارات طبية ثم تدريبات أيام 25 و26 و27 ثم السفر للنمسا لبدء المعسكر المغلق.

وكان خالد بيبومدير الكرة بالنادي الأهلي غادر القاهرة متوجهًا إلى النمسا، في رحلة تستغرق 48 ساعة للاطمئنان على كافة  الترتيبات الخاصة بمعسكر إعداد فريق الكرة للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني الفترة من 28 أغسطس الجاري حتى 6 سبتمبر المقبل لإقامة معسكر الإعداد في النمسا.

إدارة الكرة العربية السعودية النادي الأهلي بطولة كأس العالم للأندية خالد بيبو

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