بـ1.7 مليون جنيه.. فيلم "العميل صفر" يتصدر الإيراد اليومى لشباك التذاكر

استطاع فيلم "العميل صفر"، للنجم أكرم حسني، فرض نفسه وبقوة فور طرحه بدور العرض السينمائية في مصر، ونال الفيلم إشادات واسعة من الجمهور والنقاد.

وتصدر فيلم "العميل صفر" الإيراد اليومي لشباك التذاكر متفوقا على كافة الأفلام المعروضة ليعتلي المركز الأول في قائمة إيرادات شباك التذاكر، محققًا إيرادات جيدة جدا منذ انطلاق عرضه بدور السينما يوم الأربعاء الماضي.

جنى الفيلم إيرادات، أمس الجمعة، قدرت بمليون و787 ألف جنيه، ليرتفع إجمالي إيراداته في 72 ساعة إلى 3 ملايين و857 ألف جنيه.

ويجسد أكرم حسني خلال أحداث الفيلم دور "صفر عبداللطيف شداد الهمم"، وهو فرد أمن يتحول إلى العميل صفر في ظروف غامضة، في مفارقة ساخرة بين شخصية فرد الأمن الذي عادة ما يكون شابًا بسيطًا لم يتلق أي تدريب من أي نوع وغير مصرح له بحمل السلاح، فضلًا عن القدرة على استخدامه، وبين شخصية العميل السري المدرب على فنون القتال المختلفة الذي يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة، ويمتلك مهارات متنوعة على رأسها التخفي التنكر.

ويقدم أكرم حسني في إطار كوميدي شخصية فرد أمن يحلم بأن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

ويظهر أكرم حسني في مقدمة البوستر التشويقي مرتديا رداء استحمام وزعانف في قدميه وغطاء رأس "بونيه" ويرفع مسدسا في محاكاة ساخرة لوقفة جيمس بوند الشهيرة.

فيلم "العميل صفر" من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبواليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، وأيمن طعمة، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي.. الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، ومن إنتاج لؤي عبدالله، وإخراج كريم العدل.