السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أول تعليق من الرئيس السيسى على أزمة الكهرباء

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على أزمة الكهرباء لأول مرة، حيث قال: "محتاجين في اليوم 18 ألف طن مازوت، لتشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها في ظل الارتفاع غير المسبوق بدرجات الحرارة".

وأضاف، خلال كلمته أمام طلاب الأكاديمية العسكرية بجولته التفقدية: "بتكلم عن أكثر من نص مليون طن مازوت تمنهم  تقريبًا 350 مليون دولار، ده غير الغاز اللي ربنا كفانا منه من احتياجاتنا".

وأكد الرئيس السيسي أنه لولا الإنتاج المصري من الغاز لساءت الأمور بشكل أكبر، مضيفًا: "لو مكنش عندنا الإنتاج بتاع الغاز كنا هنبقى في أزمة كبيرة أوي".

السيسي أزمة الكهرباء اول تعليق مازوت الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

السيسى: الدولة ستحل أزمة مستلزمات ومنتجات الحياة اليومية بشكل نهائى

أول تعليق من الرئيس السيسى على أزمة الكهرباء

ذبحها وسط الشارع.. "سيدة الفيوم" من "الكوافير" إلى "القبر"

الرئيس السيسى: مصر عامل إيجابى فى حل أزمات دول الجوار.. وسياستها تتسم بالاعتدال

السيسى: الأكاديمية العسكرية تسهم فى إعداد كوادر للعمل بمؤسسات الدولة (فيديو)

السيسى: وضع 3 ملايين فدان من الأراضى الزراعية على خريطة مصر خلال أشهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «6 - 6»

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس