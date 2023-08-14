تعرف على موعد بدء المرحلة الثانية للتنسيق 2023 - 2024

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة الذين لم يلتحقوا بالمرحلة الأولى للتنسيق عن موعد بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات والحد الأدنى للقبول بها للعام الدراسي 2023/2024، حيث أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن المرحلة الثانية عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية، والتي ظهرت نتيجتهم اليوم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر فتح تنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات والمعاهد المصرية بدءًا من الغد الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة 5 أيام تنتهي يوم السبت الموافق 19/8/2023.

وقد تقرر قبول الطلاب الشعبة العلمية بحد أدنى 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، ومن الشعبة الأدبية تقرر الحد الأدنى 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%.

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية علمى رياضة 2023

أعلن الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الكليات المتاحة للمرحلة الثانية علمي رياضة 2023 وعلمي علوم وجاءت كالتالي:

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / إنجليزي

المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى)

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة رياضة

الاستزراع المائي والمصايد البحرية العريش

الاعاقة والتأهيل الزقازيق

الاعاقة والتأهيل بني سويف

الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6 أكتوبر

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة إدارة الأعمال)

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمة

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد وإدارة ومحاسبة

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب رياضة

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

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