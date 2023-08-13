الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 13-8-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 13-8-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الجديد 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة تشيلسي ضد ليفربول فى الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة 

- برينتفورد X توتنهام هوتسبير: في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

- تشيلسي X ليفربول: في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

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• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة 

- سيلتا فيجو X أوساسونا: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD         

- فياريال X ريال بيتيس: في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD

- خيتافي X برشلونة: في الساعة العاشرة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناةbeIN Sports 1 HD Premium.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

- ستاد بريست X لانس: في تمام الساعة الثانية ظهرًا 

- كليرمون فوت 63  X موناكو: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- نانت X تولوز: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- مونبلييه X لوهافر: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- رين X ميتز: في تمام الساعة السادسة مساءً 

- ستراسبورج X ليون: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً 

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- الرياض X الوحدة: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC2 HD          

- الفتح X التعاون: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC1 HD.

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مواعيد مباريات اليوم الأحد 13-8-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة ليفربول تشيلسى الدورى الانجليزى برشلونة الدوري الاسباني

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