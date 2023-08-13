مواعيد مباريات اليوم الأحد 13-8-2023 والقنوات الناقلة
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مواعيد مباريات اليوم الأحد 13-8-2023 والقنوات الناقلة
نعرض في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الأحد 13-8-2023 والقنوات الناقلة لها لمختلف الأندية.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
برينتفورد X توتنهام
الساعة 4 مساء
على beIN Sports
تشيلسي X ليفربول
الساعة 6.30 مساء
على beIN Sports
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ريال سوسيداد X جيرونا
الساعة 6.30 مساء
على beIN Sports
فياريال X ريال بيتيس
الساعة 8.30 مساء
على beIN Sports
خيتافي X برشلونة
الساعة 10.30 مساء
على beIN Sports
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
ستاد بريست X لانس
الساعة 2 مساء
على beIN Sports
كليرمون فوت X موناكو
الساعة 4 مساء
على beIN Sports
نانت X تولوز
الساعة 4 مساء
على beIN Sports
مونبلييه X لوهافر
الساعة 4 مساء
على beIN Sports
رين X ميتز
الساعة 6.05 مساء
على beIN Sports
ستراسبورج X ليون
الساعة 9.45 مساء
على beIN Sports
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الرياض X الوحدة
الساعة 9 مساء
على SSC HD
الفتح X التعاون
الساعة 9 مساء
على SSC HD