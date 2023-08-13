الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 13-8-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

ينال البحث عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 13-8-2023 والقنوات الناقلة لها اهتمام عشاق الساحرة المستديرة الذين يبحثون عن مختلف البطولات في الأندية المفضلة لهم لمشاهدتها.


مواعيد مباريات اليوم الأحد 13-8-2023 والقنوات الناقلة

نعرض في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الأحد 13-8-2023 والقنوات الناقلة لها لمختلف الأندية.


مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

برينتفورد X توتنهام 
الساعة  4 مساء 
على  beIN Sports


تشيلسي X ليفربول 
الساعة  6.30 مساء 
على  beIN Sports

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال سوسيداد X جيرونا 
الساعة  6.30 مساء 
على  beIN Sports

فياريال X ريال بيتيس 
الساعة 8.30 مساء 
على beIN Sports

خيتافي X برشلونة 
الساعة 10.30 مساء 
على beIN Sports

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ستاد بريست X لانس 
الساعة 2 مساء 
على beIN Sports

كليرمون فوت X موناكو 
الساعة 4 مساء 
على beIN Sports

نانت X تولوز 
الساعة 4 مساء 
على  beIN Sports

مونبلييه X لوهافر 
الساعة 4 مساء 
على beIN Sports

رين X ميتز 
الساعة 6.05 مساء 
على beIN Sports

ستراسبورج X ليون 
الساعة 9.45 مساء 
على beIN Sports

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الرياض X الوحدة 
الساعة 9 مساء 
على SSC HD

الفتح X التعاون 
الساعة 9 مساء 
على SSC HD

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تواجد مصري.. حكم مباراة النصر والهلال في نهائي البطولة العربية للأندية

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مواعيد مباريات ليفربول خلال شهر أغسطس 2023 فى الدورى الإنجليزى

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