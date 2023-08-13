ينال البحث عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 13-8-2023 والقنوات الناقلة لها اهتمام عشاق الساحرة المستديرة الذين يبحثون عن مختلف البطولات في الأندية المفضلة لهم لمشاهدتها.



مواعيد مباريات اليوم الأحد 13-8-2023 والقنوات الناقلة

نعرض في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الأحد 13-8-2023 والقنوات الناقلة لها لمختلف الأندية.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

برينتفورد X توتنهام

الساعة 4 مساء

على beIN Sports



تشيلسي X ليفربول

الساعة 6.30 مساء

على beIN Sports

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال سوسيداد X جيرونا

الساعة 6.30 مساء

على beIN Sports

فياريال X ريال بيتيس

الساعة 8.30 مساء

على beIN Sports

خيتافي X برشلونة

الساعة 10.30 مساء

على beIN Sports

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ستاد بريست X لانس

الساعة 2 مساء

على beIN Sports

كليرمون فوت X موناكو

الساعة 4 مساء

على beIN Sports

نانت X تولوز

الساعة 4 مساء

على beIN Sports

مونبلييه X لوهافر

الساعة 4 مساء

على beIN Sports

رين X ميتز

الساعة 6.05 مساء

على beIN Sports

ستراسبورج X ليون

الساعة 9.45 مساء

على beIN Sports

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الرياض X الوحدة

الساعة 9 مساء

على SSC HD

الفتح X التعاون

الساعة 9 مساء

على SSC HD