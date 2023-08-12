تواجد مصري.. حكم مباراة النصر والهلال في نهائي البطولة العربية للأندية

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم، عن حكم مباراة النصر والهلال في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية للأندية".

ويستعد فريق النصر السعودي لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام مواطنه الهلال، على ملعب "مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)" في الطائف بالسعودية، في المباراة النهائية من بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023 "البطولة العربية للأندية".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر ضد الهلال في نهائي البطولة العربية "بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023"، اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

حكم مباراة النصر والهلال في نهائي البطولة العربية للأندية

- الهلال X النصر: في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا على قناة على SSC1 HD

ويُديرها الحكم المغربي رضوان جيد حكم ساحة، ويعاونه كل من لحسن آركاو، ومصطفى أكركاد، ومعهم الحكم المصري محمود البنا حكمًا رابعًا، بالإضافة إلى سمير الكزاز حكم فيديو "VAR"، ويعاونه قوراري مقران حكم فيديو مساعد، وسعد كميل مقيم حكام.

مشوار النصر والهلال في بطولة كأس الملك سلمان للأندية

وكان فريق النصر، تحت قيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو، قد تأهل إلى نهائي البطولة العربية، بعدما تغلّب على الشرطة العراقي بهدف نظيف، سجله النجم البرتغالي كريسيتانو رونالدو.

بينما خطف فريق الهلال، تحت قيادة المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة العربية، بعد فوزه على مواطنه الشباب السعودي بنتيجة 3-1.

ومن المقرر أن يحصل الفريق الفائز بلقب البطولة العربية على 6 ملايين دولار، فيما يحصل الوصيف على مليونى دولار وخمسمائة ألف دولار، كما ستحصل الأندية التى وصلت للمربع الذهبى على 200 ألف دولار، فيما يحصل كل فريق شارك فى البطولة على 100 ألف دولار.