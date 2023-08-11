الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات ليفربول خلال شهر أغسطس 2023 فى الدورى الإنجليزى

ليفربول
ليفربول

تستمر عمليات البحث من قبل محبي الدوري الإنجليزي، خاصة مشجعي فريق ليفربول والنجم المصري محمد صلاح، عن مواعيد مباريات ليفربول بالتزامن مع انطلاق مباريات الدوري الإنجليزي فى الموسم الجديد مساء اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023.

كان ليفربول قد حصل على المركز الخامس فى جدول الدروي الإنجليزي الموسم الماضي، وبذلك فهو لن يشارك فى بطولة دوري أبطال أوروبا هذا العام وسوف يشارك فى الدوري الأوروبي، ونستعرض لكم فى السطور التالية مواعيد مباريات ليفربول فى الدوري الإنجليزي خلال شهر أغسطس.

مواعيد مباريات ليفربول فى الدوري الإنجليزي في شهر أغسطس

المبارة الأولي: تشيلسى × ليفربول يوم الأحد 13 أغسطس على ملعب ستامفورد بريدج، موعد المباراة 6:30 مساء.

المباراة الثانية: ليفربول × بورنموث يوم السبت 19 أغسطس على ملعب آنفيلد موعد المباراة 5 مساء.

المباراة الثالثة: نيوكاسل يونايتد × ليفربول يوم الأحد 27 أغسطس على ملعب سانت جيمس بارك موعد المباراة 6:30 مساء.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وتشيلسى فى الدورى الإنجليزى

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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي في الجولة الأولي 

الجمعة 11 /8 /2023

بيرنلي ضد مانشستر سيتي.. العاشرة مساء اليوم الجمعة.. وتقام على ملعب تيرف مور "الجولة الأولى".

السبت 12 /8 /2023

آرسنال ضد نوتينغهام فورست.. الثانية والنصف ظهرا.. وتقام المباراة على ملعب ستاد الإمارات "الجولة الأولى".

إيفرتون ضد فولهام.. الخامسة مساء.. وتقام المباراة على ملعب جوديسون بارك "الجولة الأولى".

شيفيلد يونايتد ضد كريستال بالاس.. الخامسة مساء أيضا.. وتقام المباراة على ملعب برامول لين "الجولة الأولى".

بورنموث ضد وست هام يونايتد.. الخامسة مساء.. وتقام المباراة على ملعب فيتاليتي "الجولة الأولى".

برايتون ضد لوتون تاون.. الخامسة مساء.. وتقام المباراة على ملعب فالمر "الجولة الأولى".

نيوكاسل يونايتد ضد أستون فيلا.. السابعة والنصف مساء.. وتقام المباراة على ملعب سانت جيمس بارك "الجولة الأولى".

الأحد 13/8/2023

برينتفورد ضد توتنهام هوتسبير.. الرابعة عصرا.. وتقام المباراة على ملعب غريفين بارك "الجولة الأولى".

تشيلسي ضد ليفربول.. السادسة والنصف مساء.. وتقام المباراة على ملعب ستامفورد بريدج "الجولة الأولى".

الإثنين 14 /8 /2023

مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون.. العاشرة ليلا.. وتقام المباراة على ملعب أولد ترافورد "الجولة الأولى".

ليفربول مواعيد مباريات ليفربول الدورى الانجليزى شهر أغسطس محمد صلاح

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