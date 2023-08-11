التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وتشيلسى فى الدورى الإنجليزى

يبحث عشاق الساحرة المستديرة، وخاصة محبي البريميرليج، عن التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وتشيلسي فى الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023-2024.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تُلعب مباراة ليفربول وتشيلسي يوم الأحد 13 أغسطس 2023 على إستاد ستامفورد بريدج معقل تشيلسي، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة .

موقف ليفربول وتشيلسي في جدول الدوري الإنجليزي

احتل تشيلسي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 44 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 11 مباراة وخسر 16 مباراة.

في حين احتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 67 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 19 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر 9 مباريات.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي

أليسون بيكير في حراسة المرمى.

خط الدفاع: ألكساندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبيرتسون،

في الوسط: أليستر، سوبوبلاي، جاكبو.

في الهجوم: دياز، محمد صلاح، جوتا.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: أريزا بالاجا.

خط الدفاع: جوستو - تياجو سيلفا - كولويل - تشيلويل.

خط الوسط: سانتوس - جالاجير - ستيرلينج - تشوكويميكا - ماتسين.

الهجوم: نكونكو.