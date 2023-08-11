الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

قبل انطلاقه.. ماذا يخفي طالع محمد صلاح مع ليفربول بالموسم السابع بالدوري الإنجليزي؟

محمد صلاح
محمد صلاح

ينطلق اليوم الدوري الإنجليزي، والذي يعتبر من أشهر الدوريات بالعالم، بسبب الإثارة والتشويق التي لا تخلو من أي مباراة.

محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، يستعد لخوض الموسم السابع له في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن حقق مع الريدز إنجازات كبيرة على المستوى المحلي والقاري.

ماذا يحمل طالع محمد صلاح قبل خوض مباراته الأولى

صلاح، الذي يحمل برج الجوزاء، يتمتع بشخصية مرحة ومبدعة وذكية، ولكنه أيضًا يواجه تحديات وصراعات في حياته الكروية والشخصية، فماذا يكشف طالع أبراجه عن مستقبله مع ليفربول في الموسم الجديد؟ وهل سيحقق النجاح أم لا؟.

في السطور التالية، نستعرض توقعات برج محمد صلاح للمتبقي من عام 2023، مع نادي ليفربول الإنجليزي وهل سينجح بالموسم السابع له.

محمد صلاح من مواليد برج الجوزاء، وهو برج يتميز بالذكاء والإبداع والمرح، حيث يتوقع علماء الفلك أن يكون عام 2023 هو بداية مرحلة جديدة لمحمد صلاح، يحقق فيها تقدمًا ونجاحًا في مسيرته مع ليفربول ومنتخب مصر.

كما يتوقعون أن يعيش حياة أسرية ناجحة ومستقرة برفقة زوجته وأولاده، وأن تصبح علاقته قوية بأبنائه في العام الجديد، لكنه يجب أن يحذر من بعض الأخطاء غير المقصودة التي قد تسبب توتر في العلاقة.

الموسم السابع لمحمد صلاح مع ليفربول، هو عام التمرد والتغيير على المستوى الفني حيث من المتوقع أن يحطم النجم المصري العديد من الأرقام القياسية على المستوى المحلي مع ناديه والقاري مع  منتخب مصر.

يجب على محمد صلاح أن يهتم بصحته ويبتعد عن الازدحام والضغط النفسي، وأن ينتبه لوزنه وغذائه، كما يجب عليه أن يستغل فرص الحظ التي تأتي إليه في المنتصف الثاني من العام الجديد، فقد يشهد حدثًا تاريخيًا طال انتظاره، أو إنجازًا كبيرًا في مسيرته.

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