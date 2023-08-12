موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية 2023
يبحث الكثير من طلاب الثانوية العام المتقدمين في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات عن موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية 2023، وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولي لتنسيق الثانوية العامة 2023، والذي من المقرر أن يكون يوم الاثنين المقبل الموافق 14 أغسطس، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الحدود الدنيا بكل كلية وعدد الأماكن الشاغرة بالكليات التي تكون في المرحلة الثانية، كما أنه من المقرر أيضا أن يتم الإعلان عن بدء المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة والحد الادنى بها.
موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية 2023
وأوضحت التعليم العالي أنه يمكن للطالب معرفة الكلية المرشح لها بشكل نهائي، حيث يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، وطباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المرشح لها، وذلك عقب انتهاء مرحلة التحويلات، حيث تعتبر بطاقة الترشيح نهائية، ولا يحق له إعادة ترشيحه مرة أخرى بعد إعلان نتيجة التنسيق، وحصوله على بطاقة الترشيح النهائية.
وكانت قد انطلقت أعمال المرحلة الأولى للتنسيق يوم السبت الماضي الموافق 5 أغسطس واستمرت حتى يوم الخميس الماضي الموافق 10 أغسطس ، وسجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية، 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22304، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74923، وبذلك يكون الإجمالي 112240 طالب بالمرحلة الأولى للتنسيق.
الحدود الدنيا للقبول بالكليات في العام الماضي 2022
طب عين شمس 380
طب حلوان 378
طب أسنان القاهرة 376
طب أسنان عين شمس 376
علاج طبيعي القاهرة 373
علاج طبيعي بنها 373
صيدلة المنصورة 372
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 367
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 366
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 366
هندسة القاهرة 366
هندسة المنصورة 366
هندسة الزقازيق 363
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 362
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 362
حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362
حاسبات ومعلومات طنطا علوم 362
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 362
طب بيطري المنوفية 362
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 354
ألسن كفر الشيخ 351
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 348
سياسة واقتصاد السويس 345
سياسة واقتصاد بني سويف 340
ألسن عين شمس 338
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 338
ألسن الفيوم 337
ألسن بني سويف 333
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 333
ألسن المنيا 332
ألسن سوهاج 331
إعلام القاهرة 330
ألسن أسوان 330
ألسن الأقصر 329
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 328
إعلام المنوفية 327
آثار دمياط 326
آثار عين شمس 324
آثار القاهرة 323
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 323
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