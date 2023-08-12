السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية 2023

تنسيق المرحلة الثانية
تنسيق المرحلة الثانية 2023

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العام المتقدمين في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات عن موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية 2023، وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولي لتنسيق الثانوية العامة 2023، والذي من المقرر أن يكون يوم الاثنين المقبل الموافق 14 أغسطس، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الحدود الدنيا بكل كلية وعدد الأماكن الشاغرة بالكليات التي تكون في المرحلة الثانية، كما أنه من المقرر أيضا أن يتم الإعلان عن بدء المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة والحد الادنى بها.

موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية 2023

موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية 2023.. والكليات المتاحة للطلاب

موعد الإعلان عن تنسيق رياض الأطفال 2023

وأوضحت التعليم العالي أنه يمكن للطالب معرفة الكلية المرشح لها بشكل نهائي، حيث يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، وطباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المرشح لها، وذلك عقب انتهاء مرحلة التحويلات، حيث تعتبر بطاقة الترشيح نهائية، ولا يحق له إعادة ترشيحه مرة أخرى بعد إعلان نتيجة التنسيق، وحصوله على بطاقة الترشيح النهائية.

وكانت قد انطلقت أعمال المرحلة الأولى للتنسيق يوم السبت الماضي الموافق 5 أغسطس واستمرت حتى يوم الخميس الماضي الموافق 10 أغسطس ، وسجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية، 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22304، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74923، وبذلك يكون الإجمالي 112240 طالب بالمرحلة الأولى للتنسيق.

الحدود الدنيا للقبول بالكليات في العام الماضي 2022 

طب عين شمس 380

طب حلوان  378

طب أسنان القاهرة 376

طب أسنان عين شمس   376

علاج طبيعي القاهرة     373

علاج طبيعي بنها  373

صيدلة المنصورة  372

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم      367

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم   366

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم   366

هندسة القاهرة     366

هندسة المنصورة  366

هندسة الزقازيق   363

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم    362

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم    362

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362

حاسبات ومعلومات طنطا علوم 362

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم       362

طب بيطري المنوفية     362

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 354

ألسن كفر الشيخ    351

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 348

سياسة واقتصاد السويس  345

سياسة واقتصاد بني سويف     340

ألسن عين شمس   338

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 338

ألسن الفيوم  337

ألسن بني سويف   333

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة      333

ألسن المنيا  332

ألسن سوهاج       331

إعلام القاهرة      330

ألسن أسوان 330

ألسن الأقصر      329

الاعاقة والتأهيل الزقازيق       328

إعلام المنوفية      327

آثار دمياط  326

آثار عين شمس    324

آثار القاهرة 323

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 323

اقرأ أيضا 

موعد اجازة المولد النبوي 2023 وأسعار الحلوى

رابط نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

لطلاب الثانوية العامة لهذا العام.. تنسيق جامعة المنوفية الأهلية 2023

الأماكن الشاغرة الالكتروني الاصطناعى أعمال المرحلة الأولى التنسيق الالكتروني التحويلات

مواد متعلقة

التعليم العالي توضح كيف يمكن للطالب معرفة الكلية المرشح لها بشكل نهائي

إطلاق أول ملتقى توظيف للجامعات التكنولوجية الشهر المقبل

موعد إعلان الأماكن الشاغرة بالكليات لطلاب المرحلة الثانية

جامعة حلوان تعلن نتائج المهرجان الكشفى الـ٤٣ و الإرشادى الـ ٣٠

تعليمات هامة من جامعة حلوان الأهلية لطلاب الثانوية العامة

الخشت: تطوير شامل للبرامج التدريبية والتأهيلية بـ"دار العلوم" وفق متطلبات سوق العمل

معهد إعداد القادة يعلن نتائج أنشطة ملتقى "مبدعون باختلاف 2"

لأول مرة بمعهد إعداد القادة.. إقامة أوبريت الليلة الكبيرة في "مبدعون باختلاف 2"

الأكثر قراءة

إحالة طعن مرتضى منصور على تغريمه لصالح الخطيب إلى رئيس محكمة النقض

مصرع شخصين في حادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر

سيد جلال.. شاب قاد طفرة التأمين الصحى بمحافظة الغربية

سرقة 7 آلاف قطعة من أبراج نقل كهرباء الضغط العالى بالدقهلية

براءة مرتضى منصور من سب وقذف رجل الأعمال هانى شكرى

حجز عاطل بتهمة انتحال صفة مسؤول حكومي والنصب على المواطنين بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يسأل: كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم