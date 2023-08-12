يبحث الكثير من طلاب الثانوية العام المتقدمين في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات عن موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية 2023، وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولي لتنسيق الثانوية العامة 2023، والذي من المقرر أن يكون يوم الاثنين المقبل الموافق 14 أغسطس، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الحدود الدنيا بكل كلية وعدد الأماكن الشاغرة بالكليات التي تكون في المرحلة الثانية، كما أنه من المقرر أيضا أن يتم الإعلان عن بدء المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة والحد الادنى بها.

موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية 2023

وأوضحت التعليم العالي أنه يمكن للطالب معرفة الكلية المرشح لها بشكل نهائي، حيث يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، وطباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المرشح لها، وذلك عقب انتهاء مرحلة التحويلات، حيث تعتبر بطاقة الترشيح نهائية، ولا يحق له إعادة ترشيحه مرة أخرى بعد إعلان نتيجة التنسيق، وحصوله على بطاقة الترشيح النهائية.

وكانت قد انطلقت أعمال المرحلة الأولى للتنسيق يوم السبت الماضي الموافق 5 أغسطس واستمرت حتى يوم الخميس الماضي الموافق 10 أغسطس ، وسجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية، 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22304، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74923، وبذلك يكون الإجمالي 112240 طالب بالمرحلة الأولى للتنسيق.

الحدود الدنيا للقبول بالكليات في العام الماضي 2022

طب عين شمس 380

طب حلوان 378

طب أسنان القاهرة 376

طب أسنان عين شمس 376

علاج طبيعي القاهرة 373

علاج طبيعي بنها 373

صيدلة المنصورة 372

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 367

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 366

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 366

هندسة القاهرة 366

هندسة المنصورة 366

هندسة الزقازيق 363

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 362

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 362

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362

حاسبات ومعلومات طنطا علوم 362

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 362

طب بيطري المنوفية 362

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 354

ألسن كفر الشيخ 351

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 348

سياسة واقتصاد السويس 345

سياسة واقتصاد بني سويف 340

ألسن عين شمس 338

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 338

ألسن الفيوم 337

ألسن بني سويف 333

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 333

ألسن المنيا 332

ألسن سوهاج 331

إعلام القاهرة 330

ألسن أسوان 330

ألسن الأقصر 329

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 328

إعلام المنوفية 327

آثار دمياط 326

آثار عين شمس 324

آثار القاهرة 323

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 323

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