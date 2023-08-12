السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| 250 وظيفة جديدة للشباب.. وعودة البث لتليفزيون لبنان

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية، تداول العديد من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها، ويرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

براتب 9000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 250 وظيفة جديدة للشباب

فرص عمل

أعلنت وزارة العمل عن توفير 250 فرصة عمل جديدة للشباب حتى 50 سنة، وذلك بإحدى شركات تنظيم الرحلات بالقطامية.. للمزيد اضغط هنا.

مانشستر سيتى يتقدم على بيرنلى بهدفين فى الشوط الأول

هالاند سجل هدفين

أنهى فريق مانشستر سيتي الشوط الأول من مباراته أمام بيرنلي بالتقدم بهدفين نظيفين في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" موسم 2023/ 2024.. للمزيد اضغط هنا.

"مسار إجبارى" يشعل حفله بمهرجان العلمين الجديدة بأغنية "حبة طبطبة"

مسار إجبارى

واصل فريق مسار إجباري الغنائي حفله المقام بمهرجان العلمين الجديدة بمدينة العلمين وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي حرص على مشاهدة الفريق الغنائي الشهير.. للمزيد اضغط هنا.

عودة البث بتليفزيون لبنان الرسمى بعد توقفه لساعات

وزير الإعلام اللبناني

أعلن وزير الإعلامي اللبناني زياد المكاري، عودة التليفزيون الرسمي للبث بعد توقفه لساعات على خلفية مطالبة الموظفين فيه بزياداتهم المالية المتوقفة منذ 22 شهرا.. للمزيد اضغط هنا.

أورتيجا يكشف تفاصيل أغنيته الجديدة مع سداوى "لما جينا"

أورتيجا

استضافت الإعلامية شيرين سليمان، في الحلقة الجديدة من برنامجها "سبوت لايت" المذاع على شاشة "صدى البلد"، مؤدي المهرجانات أورتيجا ومروان سداوي، للحديث عن أغنيتهما الجديدة بعنوان “لما جينا”.. للمزيد اضغط  هنا.

الأحد.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه

البنك المركزي

يطرح البنك المركزي المصري، بعد غدٍ الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 40 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 22.5 مليار جنيه لأجل 91 يومًا وتبلغ قيمة الطرح الثاني 17.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.. للمزيد اضغط هنا.

مسلم يواصل تقديم أغنياته ضمن الحفل الغنائى بمهرجان العلمين الجديدة

حفل مسلم فى العلمين

واصل النجم الشاب مسلم تقديم أغنياته ضمن الحفل الغنائي الضخم المقام حاليا بمهرجان العلمين الجديدة وهو الحفل الذي يشاركه فيه الفريق الغنائي مسار إجباري والمطرب الشعبي رضا البحراوي.. للمزيد اضغط هنا.

أورتيجا وزير الإعلامي اللبناني مسار اجباري مهرجان العلمين مانشستر سيتى البنك المركزي

الأكثر قراءة

موعد إعلان الأماكن الشاغرة بالكليات لطلاب المرحلة الثانية

ظل تحت الأنقاض 3 أيام.. سيدة ترفع دعوى خلع على زوجها: "بينام فى الشارع بعد الزلازل"

خبير بالشئون الروسية: نظام كييف يحاول تعويض فشله فى هجومه المعاكس

بتوجيهات المحافظ.. جولات ليلية لمتابعة إنجاز المشروعات بالمنوفية

اليوم.. بدء العرض الثاني لمسلسل "الكبير أوي" على "ON"

"أوقاف الأقصر" تعقد الأسبوع الثقافي 21 بمسجد النور بطيبة غدا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين