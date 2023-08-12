أخبار فاتتك| 250 وظيفة جديدة للشباب.. وعودة البث لتليفزيون لبنان

شهدت الساعات الماضية، تداول العديد من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها، ويرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

براتب 9000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 250 وظيفة جديدة للشباب

أعلنت وزارة العمل عن توفير 250 فرصة عمل جديدة للشباب حتى 50 سنة، وذلك بإحدى شركات تنظيم الرحلات بالقطامية.. للمزيد اضغط هنا.

مانشستر سيتى يتقدم على بيرنلى بهدفين فى الشوط الأول

أنهى فريق مانشستر سيتي الشوط الأول من مباراته أمام بيرنلي بالتقدم بهدفين نظيفين في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" موسم 2023/ 2024.. للمزيد اضغط هنا.

"مسار إجبارى" يشعل حفله بمهرجان العلمين الجديدة بأغنية "حبة طبطبة"

واصل فريق مسار إجباري الغنائي حفله المقام بمهرجان العلمين الجديدة بمدينة العلمين وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي حرص على مشاهدة الفريق الغنائي الشهير.. للمزيد اضغط هنا.

عودة البث بتليفزيون لبنان الرسمى بعد توقفه لساعات

أعلن وزير الإعلامي اللبناني زياد المكاري، عودة التليفزيون الرسمي للبث بعد توقفه لساعات على خلفية مطالبة الموظفين فيه بزياداتهم المالية المتوقفة منذ 22 شهرا.. للمزيد اضغط هنا.

أورتيجا يكشف تفاصيل أغنيته الجديدة مع سداوى "لما جينا"

استضافت الإعلامية شيرين سليمان، في الحلقة الجديدة من برنامجها "سبوت لايت" المذاع على شاشة "صدى البلد"، مؤدي المهرجانات أورتيجا ومروان سداوي، للحديث عن أغنيتهما الجديدة بعنوان “لما جينا”.. للمزيد اضغط هنا.

الأحد.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، بعد غدٍ الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 40 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 22.5 مليار جنيه لأجل 91 يومًا وتبلغ قيمة الطرح الثاني 17.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.. للمزيد اضغط هنا.

مسلم يواصل تقديم أغنياته ضمن الحفل الغنائى بمهرجان العلمين الجديدة

واصل النجم الشاب مسلم تقديم أغنياته ضمن الحفل الغنائي الضخم المقام حاليا بمهرجان العلمين الجديدة وهو الحفل الذي يشاركه فيه الفريق الغنائي مسار إجباري والمطرب الشعبي رضا البحراوي.. للمزيد اضغط هنا.