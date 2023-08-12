مسلم يواصل تقديم أغنياته ضمن الحفل الغنائى بمهرجان العلمين الجديدة

واصل النجم الشاب مسلم تقديم أغنياته ضمن الحفل الغنائي الضخم المقام حاليا بمهرجان العلمين الجديدة وهو الحفل الذي يشاركه فيه الفريق الغنائي مسار إجباري والمطرب الشعبي رضا البحراوي.

وقدم النجم مسلم أغنيته الشهيرة “هنتقابل” وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي احتشد في جنبات مسرح العلمين أرينا لمتابعة الحفل تحت شعار كامل العدد وشاركه غناء الأغنية بشكل مميز.

وتقول كلمات أغنية هنتقابل لمسلم:

رجوعنا ده إيه سلامتك فوق خلاص منك أنا محرّص

مشيت مَديون لي أنا بحقوق سايبها لدنيا بتخلّص

رجوعنا ده إيه سلامتك فوق خلاص منك أنا محرّص

مشيت مَديون لي أنا بحقوق سايبها لدنيا بتخلّص

هنتقابل وأنا مرتاح وكُلّي برود

هتفضل إيدي في مكانها سلام مرفوض

هتتفاجئ بإني عملت بينّا حدود

وزيك زي أي غريب

ده عين العقل أتجاهلك وأفرّط فيك

مفيش ولا حتى حِجّة يتيمة تشفع ليك

وقلبي مع الغلابة اللي مأمنين بيك

ده وَصفك مش بَقِّل وأعِيب

تفاعل الجمهور الموجود في مسرح العلمين أرينا مع النجم الشاب مسلم خلال حفله المقام حاليا ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة مع أغنياته التي بدأ بها الحفل.

وأشعل مسلم الحفل في بدايته بأغنيته الشهير "اتنسيت" وهي التي بدأ الجمهور الكبير من الشباب في التفاعل معها وغنائها معه بصوت مسموع.