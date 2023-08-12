السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلم يواصل تقديم أغنياته ضمن الحفل الغنائى بمهرجان العلمين الجديدة

حفل مسلم في العلمين
حفل مسلم في العلمين الجديدة

واصل النجم الشاب مسلم تقديم أغنياته ضمن الحفل الغنائي الضخم المقام حاليا بمهرجان العلمين الجديدة وهو الحفل الذي يشاركه فيه الفريق الغنائي مسار إجباري والمطرب الشعبي رضا البحراوي.

 

وقدم النجم مسلم أغنيته الشهيرة “هنتقابل” وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي احتشد في جنبات مسرح العلمين أرينا لمتابعة الحفل تحت شعار كامل العدد وشاركه غناء الأغنية بشكل مميز.

 

وتقول كلمات أغنية هنتقابل لمسلم:

رجوعنا ده إيه سلامتك فوق خلاص منك أنا محرّص
مشيت مَديون لي أنا بحقوق سايبها لدنيا بتخلّص
رجوعنا ده إيه سلامتك فوق خلاص منك أنا محرّص
مشيت مَديون لي أنا بحقوق سايبها لدنيا بتخلّص
هنتقابل وأنا مرتاح وكُلّي برود
هتفضل إيدي في مكانها سلام مرفوض
هتتفاجئ بإني عملت بينّا حدود
وزيك زي أي غريب
ده عين العقل أتجاهلك وأفرّط فيك
مفيش ولا حتى حِجّة يتيمة تشفع ليك
وقلبي مع الغلابة اللي مأمنين بيك
ده وَصفك مش بَقِّل وأعِيب

 

تفاعل الجمهور الموجود في مسرح العلمين أرينا مع النجم الشاب مسلم خلال حفله المقام حاليا ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة مع أغنياته التي بدأ بها الحفل.

 

وأشعل مسلم الحفل في بدايته بأغنيته الشهير "اتنسيت" وهي التي بدأ الجمهور الكبير من الشباب في التفاعل معها وغنائها معه بصوت مسموع.

 

النجم الشاب مسلم مسلم مهرجان العلمين الجديدة العلمين الجديدة مسار اجباري المطرب الشعبي رضا البحراوي

الأكثر قراءة

تفاصيل فيديو خطف حقيبة يد من أجنبى الجنسية فى العجوزة

"أوقاف القاهرة" تكشف حقيقة مقتل إمام مسجد بالأميرية

بناء على رغبة الجمهور.. مسلم ينهى حفله بـ "اتنسيت" فى العلمين الجديدة

ماضي توفيق الدقن: «طبيعة والدي بالمنزل اختلفت تمامًا عن السينما»

الباز: أحد المرشحين المحتملين للرئاسة مدعوم من الإخوان

ماضي توفيق الدقن: والدي احترف كرة القدم وكان عاشقًا لـ«الزمالك»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين