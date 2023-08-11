براتب 9000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 250 وظيفة جديدة للشباب

أعلنت وزارة العمل، عن توفير 250 فرصة عمل جديدة للشباب حتى 50 سنة، وذلك بإحدى شركات تنظيم الرحلات بالقطامية.

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 200 سائق درجة أولى، على أن يتراوح الراتب من 7000 إلى 9000 جنيه.

وتشترط الشركة في المتقدم لتلك الوظيفة، أن يكون حاصل على مؤهل متوسط، أو إعدادية.

كما تحتاج الشركة، 50 موظف حجز، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، ويحدد الراتب حسب المقابلة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في 23 شارع جنوب القطامية، أو الاتصال على 01201111929.