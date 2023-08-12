السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"مسار إجبارى" يشعل حفله بمهرجان العلمين الجديدة بأغنية "حبة طبطبة"

مسار إجباري
مسار إجباري

واصل فريق مسار إجباري الغنائي حفله المقام بمهرجان العلمين الجديدة بمدينة العلمين وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي حرص على مشاهدة الفريق الغنائي الشهير.

 

وقدم فريق مسار إجباري خلال الحفل أغنيته “حبة طبطبة” إحدى أشهر وأهم أغنيات الفريق التي حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية.

 

وتقول كلمات أغنية حبة طبطبة لفريق مسار إجباري: 

بشكر أغاني من زمان ماسكة في وداني
ليها فضل كبير كبير عليا
بشكر دكك وكلاب سكك
جريت معايا مش عليا
بشكر أغاني من زمان ماسكة في وداني
ليها فضل كبير كبير عليا
بشكر دكك وكلاب سكك
جريت معايا مش عليا
بشكر بشر
ما فيهومش شر ما شوفتهومش
بشكر عشان عشمان أشوفهم ما أنساهمش
أنا بشكر بشر
ما فيهومش شر ما شوفتهومش
بشكر عشان عشمان أشوفهم ما أنساهمش

 

تألق النجم الشاب مسلم، خلال حفله بمهرجان العلمين الجديدة، وبدأ بغناء أغنيته الشهيرة “اتنسيت” للمرة الثانية، وسط تفاعل كبير من الآلاف من الجمهور الذي حضر الجمهور.


وقدم النجم الشاب مسلم، أغنياته، ضمن الحفل الغنائي الضخم المقام حاليا بمهرجان العلمين الجديدة، وهو الحفل الذي  يشاركه فيه الفريق الغنائي مسار إجباري والمطرب الشعبي رضا البحراوي.

مسار إجبارى
مسار إجبارى
مسار إجبارى
مسار إجبارى
مسار إجبارى
مسار إجبارى
فريق مسار اجباري مسار مسار اجباري مهرجان العلمين الجديدة العلمين حضور

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