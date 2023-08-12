عودة البث بتليفزيون لبنان الرسمى بعد توقفه لساعات

أعلن وزير الإعلامي اللبناني زياد المكاري، الجمعة، عودة التليفزيون الرسمي للبث بعد توقفه لساعات على خلفية مطالبة الموظفين فيه بزياداتهم المالية المتوقفة منذ 22 شهرا.

وتوجه المكاري في بيان بـ "الشكر الجزيل إلى الموظفين في تليفزيون لبنان وأعضاء النقابة والمديرين الذين أعادوا الروح لشاشة تليفزيون الوطن، وأطلقوا عجلة العمل فيه من جديد".

وقال: "وعهدنا متابعة كل الخطوات التي من شأنها ضمان حقوق موظفي تليفزيون لبنان والعمل على استعادة دوره، في كل ما من شأنه حماية محطة الوطن وتحصينها".

وفي وقت سابق اليوم، توقف التليفزيون الرسمي الوحيد بلبنان عن بث برامجه الاعتيادية عبر الأقمار الصناعية والشاشة الأرضية، إضافة إلى الموقع الإلكتروني.

ونفذ موظفو التليفزيون إضرابا مفتوحا منذ الخميس الماضي، شمل التوقف بشكل كامل عن العمل، بما في ذلك نشرات الأخبار، مع الاكتفاء بعرض برامج من الأرشيف.