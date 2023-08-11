مانشستر سيتى يتقدم على بيرنلى بهدفين فى الشوط الأول

أنهى فريق مانشستر سيتي الشوط الأول من مباراته أمام بيرنلي بالتقدم بهدفين نظيفين في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" موسم 2023/ 2024.

سجل النجم النرويجي إرلينج هالاند ثنائية فريق مانشستر سيتي في الدقيقتين 4 و36 من عمر الشوط.

مانشستر سيتي استهل الشوط الأول بقوة، وتمكن من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الرابعة عن طريق إرلينج هالاند بعد كرة عرضية من كايل ووكر من جهة اليمين مهدها رودري بالرأس من يسار منطقة الجزاء قابلها هالاند بتسديدة بباطن القدم اليسرى من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت أسفل يمين المرمى.

وفي الدقيقة الخامسة، سدد كيفن دي بروين من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

وأجرى السيتي تغييرا في الدقيقة 22 بعد إصابة كيفن دي بروين قبل أن يغادر ملعب المباراة ونزول ماتيو كوفاسيتش بدلاً منه.

في الدقيقة 29 أهدر بيرنلي فرصة خطيرة، ليلي فوستر لاعب بيرنلي مر بشكل رائع يسار منطقة الجزاء ثم سدد كرة بباطن القدم اليمنى مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 36 بعد كرة عرضية من كايل ووكر من جهة اليمين استلمها جوليان ألفاريو داخل منطقة الجزاء فمرر الأخير من لمسة واحدة إلى هالاند المتمركز يمين منطقة الجزاء فسدد كرة قوية من لمسة واحدة سكنت يسار المرمى.