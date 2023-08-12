أورتيجا يكشف تفاصيل أغنيته الجديدة مع سداوى "لما جينا"

استضافت الإعلامية شيرين سليمان، في الحلقة الجديدة من برنامجها "سبوت لايت" المذاع على شاشة "صدى البلد"، مؤدي المهرجانات أورتيجا ومروان سداوي، للحديث عن أغنيتهما الجديدة بعنوان “لما جينا”، التي سيتم طرحها خلال الساعات القادمة على مواقع التواصل.

وقال أورتيجا: "إنه كان في الاستديو الساعة الثلاثة فجرا وكان لديه لحن وقام بإرساله إلى المطرب سداوي"، متابعاً: "سداوي كان لديه تصوير ولكن عندما استمع إليها جاء على الفور وقاموا بالعمل على الأغنية حتى انتهوا منها الساعة 7 صباحا".

‏وأضاف أورتيجا، أنه كان يشعر أنه يريد أن لهذه الأغنية أن تكون دويتو لأن زمنها طويل حوالي 4 دقائق، لذلك قام بعمل الأغنية مع المطرب سداوي.

وخلال الحلقة، كشف أورتيجا، أنه تعرض للسرقة من بعض الهاكر وقاموا بسرقة صفحاته على "اليوتيوب، والفيديو، وتيك توك"، مؤكدًا أن هناك حملة تهاجمه على السوشيال ميديا، متابعاً: "معنديش فكرة عن حقوق الملكية كل ما نزل فيديو يتفقل، ولما ادخل أعرف السبب الهكر يقولي ابعت 1000 دولار وهشيل الحظر".