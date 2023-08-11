للحاصلين على الثانوية العامة لهذا العام.. مصروفات الجامعات الأهلية 2023-2024

مصاريف الجامعات الأهلية 2023 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر :

مصاريف الجامعات الأهلية 2023/2024

مع الإعلان عن مؤشر تنسيق الكليات بالجامعات الحكومية ،بدأ عدد من الجامعات الأهلية الإعلان عن مصاريف الدراسة داخل الكليات التابعة لها من خلال موقعها الالكتروني ، وقد جاءت مصاريف عدد من الجامعات الأهلية كالتالى :

مصروفات الجامعات الأهلية 2023/2024

مصروفات جامعة الملك سلمان الدولية 2024

- مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية طب بشري 115.500 جنيه.

- مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية طب الأسنان 106.700 جنيه.

- مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية تمريض 31000 جنيه مصري.

- مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية طب بيطري 660 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية صيدلة 93.500 جنيه.

- مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية علوم التمريض 31 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 39 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية الهندسة والحاسبات 69 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية الهندسة المعمارية 69 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية علوم وهندسة المنسوجات 58 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية الفنون 49 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية الزراعات الصحراوية 43 ألف جنيه، ويتم دفع المصروفات مقسومة على الترمين.

- مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية السياحة والضيافة 40 ألف جنيه.

مصاريف جامعة أسيوط الأهلية 2024

- مصاريف طب بشري جامعة أسيوط الأهلية: 120 ألف جنيه.

- مصاريف طب أسنان جامعة أسيوط الأهلية: 100 ألف جنيه.

- مصاريف كلية هندسة وعلوم تطبيقية جامعة أسيوط الأهلية: 45 ألف جنيه .

- مصاريف كلية صيدلة وبحوث الدوائية جامعة أسيوط الأهلية: 70 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة أسيوط الأهلية: 40 ألف جنيه.

- مصاريف كلية العلوم الإدارية والمالية جامعة أسيوط الأهلية: 35 ألف جنيه.

- مصاريف كلية ألسن ولغات التطبيقية جامعة أسيوط الأهلية: 30 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الإسماعيلية الأهلية 2024

- مصاريف طب بشري 115 ألف جنيه.

- مصاريف طب أسنان 105 ألف جنيه.

- مصاريف علاج طبيعي 90 ألف جنيه.

- مصاريف صيدلة 70 ألف جنيه.

- مصاريف هندسة 60 ألف جنيه.

- مصاريف تمريض 35 ألف جنيه.

- مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 35 ألف جنيه.

- مصاريف كلية للتجارة الدولية واللغات 35 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية 2024



- مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية 2024 طب بشري 110 آلاف جنيه.

- مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية 2024 طب أسنان 100 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية 2024 صيدلة: 80 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية 2024 هندسة 60 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية 2024 حاسبات ومعلومات 50 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية 2024 تمريض 40 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2024



مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2024 طب بشري 145 ألف جنيه

مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2024 طب الأسنان 130 ألف جنيه

مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2024 صيدلة 115 ألف جنيه

مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2024 هندسة 85 ألف جنيه

مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2024 علوم الحاسب والبيانات 60 ألف جنيه

مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2024 الاقتصاد والعلوم الإدارية 50 ألف جنيه.



مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2024 إعلام والاتصالات 50 ألف جنيه

مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2024 علوم 55 ألف جنيه

مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2024 علوم الاجتماعية والإنسانية 50 ألف جنيه

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2024

- مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الطب البشري 110 آلاف جنيه.

- مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية طب الأسنان 90 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الصيدلة 75 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الهندسة 50 ألف جنيه.

مصاريف جامعة بنها الأهلية 2024

- مصاريف جامعة بنها الأهلية 2024 طب بشري: 120 ألف جنيه مصري.

- مصاريف جامعة بنها الأهلية 2024 طب أسنان: 115 ألف جنيه مصري.

- مصاريف جامعة بنها الأهلية 2024 علاج الطبيعي: 95 ألف جنيه مصري.

- مصاريف جامعة بنها الأهلية 2024 هندسة: 65 ألف جنيه مصري.

- مصاريف جامعة بنها الأهلية 2024 علوم الحاسب: 55 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة بنها الأهلية 2024 كلية إدارة أعمال: 45 ألف جنيه.

مصاريف جامعة بني سويف الأهلية 2023



- مصاريف جامعة بني سويف الأهلية 2023 كلية طب بشري 100 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة بني سويف الأهلية 2023 كلية طب أسنان 85 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة بني سويف الأهلية 2023 كلية علاج طبيعي 75 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة بني سويف الأهلية 2023 كلية هندسة 55 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 35 ألف جنيه.

