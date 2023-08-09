الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-8-2023

الدولار
الدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 شهد استقرارًا خلال منتصف التعاملات في ماكينات الصرافة والبنوك المصرية، وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وتصدر سعر الدولار محركات بحث "جوجل" خلال الفترة الماضية بسبب كثرة بحث المواطنين عن سعره نظرًا لارتباط أسعاره بالأسواق.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء

استقر سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، ليبلغ 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لسعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاربعاء

سعر الدولار اليوم الأربعاء  9 أغسطس 2023، سجل استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

تراجع أسعار الذهب بسبب ضغوط الدولار

استقرار أسعار الدولار وتباين اليورو وارتفاع الإسترليني في منتصف التعاملات

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 استقرارًا خلال منتصف التعاملات سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و30.91 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

سجل سعر الدولار استقرارًا أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء  9 أغسطس 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء  9 أغسطس في البنك التجاري الدولي، استقرارًا خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري حيث بلغ نحو 30.86 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

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