الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقرار أسعار الدولار وتباين اليورو وارتفاع الإسترليني في منتصف التعاملات

أسعار الدولار
أسعار الدولار

 

واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري.. فيما سجلت العملة الأوروبية "اليورو" تباينًا.. وسجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا، وذلك في منتصف تعاملات، اليوم /الثلاثاء/، في البنوك العاملة بمصر.
ففي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات (الأهلي المصري ومصر) سجل الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وسجل متوسط أسعار الدولار في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات الرئيسية.. سجلت أسعار العملة الأوروبية تباينا في الشراء والبيع، حيث بلغت في بنكي (الأهلي ومصر) 33.74 جنيه للشراء و33.96 جنيه للبيع، وسجلت في البنك التجاري الدولي 33.85 جنيه للشراء و34.08 جنيه للبيع.
وسجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.87 جنيه للشراء و33.98 جنيه للبيع.
أما الجنيه الإسترليني سجل ارتفاعًا ما بين قرشين و7 قروش شراءً وبيعًا، حيث بلغ في بنكي (الأهلي المصري ومصر) 39.17 جنيه للشراء و39.44 جنيه للبيع، في حين استقر في البنك التجاري الدولي عند 39.29 جنيه للشراء و39.56 جنيه للبيع.
وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 39.31 جنيه للشراء و39.45 جنيه للبيع.
وبشأن العملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.36 جنيه للشراء و100.37 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.
 

 

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