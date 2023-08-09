استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

واصلت أسعار صرف الدولار، استقرارها مقابل الجنيه، في بداية تعاملاتها اليوم الأربعاء بالبنوك.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات، "الأهلي ومصر" سجل سعر صرف الدولار 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية تباينا في الشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجلت 33.68 جنيه للشراء و33.87 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجلت العملة الأوروبية 33.79 جنيه للشراء، و33.97 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.74 جنيه للشراء، و33.86 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني تباينا في بداية التعاملات في الشراء والبيع بالبنوك المصرية، ففي بنكي الأهلي ومصر سجل 39.16 جنيه للشراء، و39.38 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل الإسترليني 39.29 جنيه للشراء، و39.50 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 39.15 جنيه للشراء و39.28 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 99.35 جنيه للشراء، و100.37 جنيه للبيع في البنك الأهلي.