توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم المرحلة الثانية لكليات القمة

يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة، الذين لم يسمح مجموعهم بالتقدم ضمن تنسيق المرحلة الأولي، عن موعد بدء المرحلة الثانية والحد الأدنى للقبول بها للعام الدراسي 2023/2024، حيث أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن المرحلة الثانية عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية بـ 48 ساعة .

توقعات تنسيق الكليات 2023 المرحلة الثانية

وجاءت الحدود الدنيا لكليات علمي بالمرحلة الثانية في تنسيق القبول بالجامعات 2022 كالتالي:

طب المنصورة ٣٨٧

هندسة بترول وتعدين السويس ٣٨٦

طب سوهاج ٣٨٦

طب دمياط ٣٨٦

طب الزقازيق ٣٨٥

طب فاقوس ٣٨٤

طب كفر الشيخ ٣٨٣

طب طنطا ٣٨٣

طب أسنان جنوب الوادي ٣٨٢

طب الإسكندرية ٣٨٢

طب أسنان المنصورة ٣٨٢

طب بور سعيد ٣٨١

طب القاهرة ٣٨١

طب أسيوط ٣٨١

طب عين شمس ٣٨٠

طب المنوفية بشبين الكوم ٣٨٠

طب جنوب الوادي ٣٨٠

طب الأقصر ٣٧٩

طب بنها ٣٧٩

طب حلوان ٣٧٨

طب قناة السويس بالإسماعيلية ٣٧٨

طب المنيا ٣٧٨

طب أسنان الزقازيق ٣٧٨

طب السويس ٣٧٧

طب الفيوم ٣٧٧

طب أسنان كفر الشيخ ٣٧٧

طب أسنان المنوفية ٣٧٧

طب العريش ٣٧٦

طب أسنان أسيوط ٣٧٦

طب أسوان ٣٧٦

طب أسنان طنطا ٣٧٦

طب أسنان عين شمس ٣٧٦

توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم