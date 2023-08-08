الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم المرحلة الثانية لكليات القمة

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة، الذين لم يسمح مجموعهم بالتقدم ضمن تنسيق المرحلة الأولي، عن موعد بدء المرحلة الثانية والحد الأدنى للقبول بها للعام الدراسي 2023/2024، حيث أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن المرحلة الثانية عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية بـ 48 ساعة .

توقعات تنسيق الكليات 2023 المرحلة الثانية

وجاءت الحدود الدنيا لكليات علمي بالمرحلة الثانية في تنسيق القبول بالجامعات 2022 كالتالي:

  • طب المنصورة ٣٨٧
  • هندسة بترول وتعدين السويس ٣٨٦
  • طب سوهاج ٣٨٦
  • طب دمياط ٣٨٦
  • طب الزقازيق ٣٨٥
  • طب فاقوس ٣٨٤
  • طب كفر الشيخ ٣٨٣
  • طب طنطا ٣٨٣
  • طب أسنان جنوب الوادي ٣٨٢
  • طب الإسكندرية ٣٨٢
  • طب أسنان المنصورة ٣٨٢
  • طب بور سعيد ٣٨١
  • طب القاهرة ٣٨١
  • طب أسيوط ٣٨١
  • طب عين شمس ٣٨٠
  • طب المنوفية بشبين الكوم ٣٨٠
  • طب جنوب الوادي ٣٨٠
  • طب الأقصر ٣٧٩
  • طب بنها ٣٧٩
  • طب حلوان ٣٧٨
  • طب قناة السويس بالإسماعيلية ٣٧٨
  • طب المنيا ٣٧٨
  • طب أسنان الزقازيق ٣٧٨
  • طب السويس ٣٧٧
  • طب الفيوم ٣٧٧
  • طب أسنان كفر الشيخ ٣٧٧
  • طب أسنان المنوفية ٣٧٧
  • طب العريش ٣٧٦
  • طب أسنان أسيوط ٣٧٦
  • طب أسوان ٣٧٦
  • طب أسنان طنطا ٣٧٦
  • طب أسنان عين شمس ٣٧٦

موعد نزول تنسيق المرحلة الثانية 2023 والكليات المتاحة به

تنسيق كلية حقوق 2023 بالنسبة المئوية

تنسيق جامعة الملك سلمان 2022 ومصاريفها

تنسيق الجامعات 2023.. 82 ألف طالب يسجلون بالمرحلة الأولى للقبول بالجامعات

توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم

  • طب أسنان الإسكندرية ٣٧٦
  • طب أسنان القاهرة ٣٧٦
  • طب بني سويف ٣٧٦
  • طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية ٣٧٦
  • طب الوادي الجديد ٣٧٦
  • طب أسنان المنيا ٣٧٥
  • طب أسنان الفيوم ٣٧٥
  • طب أسنان السويس ٣٧٥
  • طب أسنان بني سويف ٣٧٥
  • علاج طبيعي كفر الشيخ ٣٧٤
  • علاج طبيعي بنها ٣٧٣
  • علاج طبيعي القاهرة ٣٧٣
  • صيدلة سوهاج ٣٧٣
  • علاج طبيعي جنوب الوادي ٣٧٢
  • علاج طبيعي السويس ٣٧٢
  • صيدلة المنصورة ٣٧٢
  • علاج طبيعي بني سويف ٣٧٢
  • صيدلة الزقازيق ٣٧١
  • صيدلة طنطا ٣٧١
  • صيدلة جنوب الوادي ٣٧١
  • صيدلة دمنهور ٣٧١
  • صيدلة القاهرة ٣٧٠
  • صيدلة عين شمس ٣٧٠
  • صيدلة الإسكندرية ٣٧٠
  • صيدلة بور سعيد ٣٧٠
  • صيدلة أسيوط ٣٧٠
  • صيدلة المنوفية ٣٧٠
  • صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية ٣٧٠
  • صيدلة مدينة السادات ٣٧٠
  • صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ ٣٧٠
  • صيدلة المنيا ٣٧٠
  • صيدلة حلوان ٣٦٩
  • صيدلة بني سويف ٣٦٩
  • صيدلة الفيوم ٣٦٩
  • صيدلة ج الوادي الجديد ٣٦٩
     
إعلان نتيجة المرحلة الأولى الجامعات الحكومي الحد الأدنى للقبول القبول بالجامعات المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات المرحلة الثانية توقعات تنسيق الكليات 2023 تنسيق الكليات 2023 المرحلة الثانية تنسيق الكليات 2023 علمي علوم

الأكثر قراءة

وزير الخارجية ينقل رسالة الرئيس السيسى لنظيره التونسى قيس سعيد

"بعد تزايد الوفيات".. شواطئ الإسكندرية تبحث عن خطط لمواجهة حالات الغرق

"الأرصاد" تعلن حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري

حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2023

اجتماع لجنة التسعير| مصادر: لا نية لرفع أسعار البنزين والسولار

"هربت منهم".. مدير مؤسسة إيواء يكشف حقيقة مشردة الشروق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال