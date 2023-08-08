الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تنسيق كلية حقوق 2023 بالنسبة المئوية

تنسيق
تنسيق

يزداد البحث عن تنسيق كلية حقوق 2023 بالنسبة المئوية مع تسجيل طلاب الثانوية العامة 2023 لرغباتهم وتبقى يوم واحد لانتهاء تسجيل رغبات المرحلة الأولى.

تنسيق كلية حقوق 2023 بالنسبة المئوية

نعرض في التقرير التالي تنسيق كلية حقوق 2023 بالنسبة المئوية ورابط التقديم في موقع التنسيق الإلكتروني.

نستعرض تنسيق كلية الحقوق للعام الماضي 2022 والذي من المتوقع أن يأتي تنسيق العام الحالي مقارب له.

جاء تنسيق كلية الحقوق بجامعة القاهرة  65%
تنسيق حقوق عين شمس 64%
تنسيق حقوق حلوان 63.1%
تنسيق حقوق الإسكندرية 63%
تنسيق حقوق سوهاج 78%
تنسيق حقوق بنها 63.1%
تنسيق حقوق أسوان 62.4%

تنسيق حقوق أسيوط 62.4%
تنسيق حقوق الفيوم 62.4%
تنسيق حقوق دمياط 72%
تنسيق حقوق بني سويف 62.1%
تنسيق حقوق مدينة السادات 61.4%
تنسيق حقوق طنطا 62.1%
تنسيق حقوق كفر الشيخ 69%
تنسيق حقوق جنوب الوادي 66%
تنسيق حقوق المنيا 66%.
تنسيق حقوق الزقازيق 63%

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رابط تسجيل رغبات الكليات 2023

أتاحت وزارة التعليم العالي إمكانية تسجيل رغبات الطلاب من خلال موقع التنسيق الخاص بها  الموجود هنا https://tansik.digital.gov.eg/application/

ويمكن التنسيق بالتواجد في معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية  التي تفتح أبوابها أمام الطلاب من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب.

أو من خلال الحاسب الشخصي للطلاب المتاح في منازلهم، على مدار الـ24 ساعة.

بلغ عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات حتى الآن 42 ألف طالب وطالبة.

مع  العلم أنه يمكن للطالب طباعة الرغبات التي قام بإدخالها، والحصول على إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة التقديم، أو الاحتفاظ بنسخة من رغبات الطالب على حاسبه الشخصي؛ حتى يمكنه الرجوع إليها وقت الحاجة، كما يمكن للطالب تعديل رغباته عدة مرات، ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخِر تعديل قام به على الموقع، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب.

ويكون أخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الأولى هو الأربعاء 9 أغسطس 2023.

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تنسيق الجامعات 2023.. 82 ألف طالب يسجلون بالمرحلة الأولى للقبول بالجامعات

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زحام بمكاتب تنسيق جامعة القاهرة لتسجيل رغبات المرحلة الأولى

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