زحام بمكاتب تنسيق جامعة القاهرة لتسجيل رغبات المرحلة الأولى

استمرت مكاتب تنسيق كلية الزراعة بجامعة القاهرة في استقبال الطلاب والطالبات في اليوم الثالث لتسجيل رغبات التنسيق للكليات للمرحلة الأولى حيث أقبل العشرات منذ صباح اليوم وحتى الثالثة عصرًا على معامل الكلية لإكمال عمليات التسجيل عبر موقع مصر الرقمي.

وكشف أحمد رجب مندوب اتصال مكتب التنسيق بكلية الزراعة بجامعة القاهرة عن حجم الإقبال مقارنة باليومين الماضيين حيث شهدت معامل الكمبيوتر بالكلية المجهزة لاستقبال الطلاب زحام في معظم أوقات اليوم، ومن المتوقع أن يشهد مكتب التنسيق غدا وبعد غد إقبالا أكثر من أي يوم مضى بإعتبار أنهم أخر يومين قبل غلق باب التسجيل في المرحلة الأولى.

وأضاف أن الإقبال بدء من أمس فقط حيث أن اليوم الأول لم يكن هناك أي توافد نظرا لعدم حصول الطلاب على شهادات الثانوية العامة من مدارسهم حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الإنتهاء من طباعة الشهادات وإرسالها للمدارس ليتمكن الطلاب من الحصول على الرقم السري الخاص بهم والمون على الشهادات لتسجيل رغباتهم.

وجهّزت كلية الزراعة جامعة القاهرة 4 معامل للكمبيوتر لاستيعاب الطلاب والطالبات لتسجيل رغباتهم خلال المراحل المختلفة بدء من صباح اليوم وحتى الساعة الثالثة عصرا.