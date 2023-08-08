الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

آخر ميعاد للتقديم بالكلية الحربية عام 2023 وشروط القبول

الكليات الحربية
الكليات الحربية

التقديم على الكليات الشاغل الوحيد الذي يسيطر على طلاب وأهالي الصف الثالث الثانوي، وذلك عقب ظهور النتيجة بأيام، ولأن الكليات العسكرية حلم الكثير من الطلاب كونها تحظى بمستقبل مضمون إزداد البحث عبر محرك "جوجل" الشهير عن أخر ميعاد للتقديم بالكلية الحربية 2023.

ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور اخر ميعاد للتقديم بالكلية الحربية 2023:

اخر ميعاد للتقديم للكلية الحربية 2023

بدأ الكلية الحربية في استقبال التقديم من الطلاب للععام 2023 من يوم 11 يوليو الماضي، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم الاثنين الموافق 28 أغسطس 2023 الجاري.

ويتمكن الطلاب من التسجيل إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمكتب تنسيق للكليات العسكرية عام 2023، حيث أنه تم فتح باب سحب الملف من مكتب التنسيق بالكلية الحربية في مصر الجديدة، بدءا من يوم 15 يوليو الماضي ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 31 أغسطس 2023 الجاري.

شروط التقديم بالكلية الحربية عام 2023

-يمكن للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمى والأدبى.

-يجب أن لا يزيد العمر يوم 1 / 11 / 2023 م عـن 21 عام.

-أن يكون الطالب حاصل على مجموع بالنسبة للقسم العلمى 65% فأكثر، القسم الأدبى 70% فأكثر.

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شروط القبول في الكلية الحربية 2023 للثانوية والضباط المتخصصين

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. كل ما تريد معرفته عن تقديم الكلية الحربية والعنوان والمواصلات

تقديم الكلية الحربية 2023.. موقع التقديم للكليات العسكرية 2023

الأوراق المطلوبة للتقديم بالكلية الحربية

يشترط عند التقديم إحضار أوراق مهمة عند التوجه للتقديم في الكلية الحربية وهي:

  • صورة من شهادة الثانوية العامة أو المؤهل الخاص به.
  • شهادة الميلاد، مع نسخة من البطاقة الشخصية و بطاقة الوالدين.
  • عدد 2 صورة شخصية للطالب الذي يرغب في الالتحاق بالكلية الحربية.

تنسيق الكليات العسكرية:

  • تنسيق الكلية الحربية 2023: القسم العلمي 65% فأكثر- القسم الأدبي 70 % فأكثر.
  • تنسيق الكلية الجوية 2023: 55 % علمي- أدبي.
  • تنسيق الكلية البحرية 2023: 65 % علمي فقط.
  • تنسيق كليه الدفاع الجوي 2023: 70 % علمي رياضة فقط .
  • تنسيق الكلية الفنية العسكرية 2023: 75% علمى رياضة فقط.
  • تنسيق كلية الطب العسكري 2023: 87 % علمي علوم .
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