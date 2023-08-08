لو فاتك التريند: 2.6 مليون جنيه إيرادات أفلام السينما.. وتنسيق الكلية الحربية 2023

تنوعت أخبار التريند خلال الساعات الماضية ما بين أخبار اجتماعية وفنية، وفي السياق ترصد الدستور أبرز أخبار التريند.

البواب والمغتربات وواقعة المندوب.. حكايات من دفتر فرض الوصاية على النساء

كانت تعيش سارة، 27 عامًا، برفقة اثنتان من صديقاتها داخل سكن في منطقة الهرم، لكونهن مغتربات من محافظة الغربية، ويعملن في القاهرة بعد التخرج من الجامعة، وفي العام الأول من الاغتراب تعرضت سارة لمواقف عدة من فرض الوصاية عليها.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4469574

تنسيق الكلية الحربية 2023

مع بدء تقديم الكلية الحربية 2023 ومعرفة تنسيق الكليات العسكرية 2023 يبدأ الطلبة في البحث عن شروط القبول في الكلية الحربية 2023.

تقبل الكلية الحربية 2023 الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية.

تنسيق الكلية الحربية 2023 : القسم العلمى 70% فأكثر - القسم الأدبى 75% فأكثر.

مدة الدراسة في الكلية الحربية 2023 هي 4 سنوات دراسية ( ميلادية ).

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4469530

2.6 مليون جنيه إيرادات أفلام السينما المصرية فى شباك التذاكر أمس

واصلت الأفلام المصرية المعروضة بدور العرض المصرية تحقيق إيرادات جيدة خلال موسم الصيف السينمائي الحالي حيث يتواجد حاليا 7 أفلام مصرية بين أفلام عيد الأضحى المبارك وأفلام موسم الصيف، وخلال التقرير التالي نرصد في نقاط إيرادات كل فيلم مصري.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4469421

إلهام شاهين لـ"الدستور": توثيق رحلة أسامة أنور عكاشة "خطوة كبيرة لتخليد مشوار العظماء"

قالت النجمة إلهام شاهين إن الكاتب والسيناريست الراحل أسامة أنور عكاشة "1941- 2010" كان لديه رصيد كبير من المصداقية لدى المشاهد المصري والعربي.

وأضافت شاهين، لـ"الدستور"، أن كتابات السيناريست الراحل جعلت منه النجم الأول للعمل الفني، فنجح في جعل المشاهد يبحث عن اسم الكاتب قبل بطل العمل.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4469356

أشرف العشماوي يكشف غلاف الترجمة الإنجليزية من "بيت القبطية"

كشف الكاتب أشرف العشماوى، عن غلاف الترجمة الإنجليزية لرواية "بيت القبطية" المقرر صدورها خلال الأيام المقبلة عن دار نشر Hoopoe Fiction فى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مرور 4 سنوات على صدورها لأول مرة فى مصر، عن الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع، وكانت قد وصلت إلى القائمة القصيرة فى جائزة ساويرس الثقافية منذ عامين.

وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": صورة كاملة لغلاف النسخة الإنجليزية من روايتي بيت القبطية التي تصدر بالولايات المتحدة الأمريكية خلال أيام عن دار نشر Hoopoe Fiction . أجمل ما فيه كلمة أستاذي الروائي الكبير ابراهيم عبد المجيد عن الرواية.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4469493