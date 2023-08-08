الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

2.6 مليون جنيه إيرادات أفلام السينما المصرية فى شباك التذاكر أمس

إيرادات أفلام السينما
إيرادات أفلام السينما المصرية

واصلت الأفلام المصرية المعروضة بدور العرض المصرية تحقيق إيرادات جيدة خلال موسم الصيف السينمائي الحالي حيث يتواجد حاليا 7 أفلام مصرية بين أفلام عيد الأضحى المبارك وأفلام موسم الصيف، وخلال التقرير التالي نرصد في نقاط إيرادات كل فيلم مصري.

إيرادات أفلام السينما المصرية

نجحت الأفلام المصرية السبعة مجتمعة إيرادات بقيمة 2,588,131 جنيها وهي إيرادات مميزة للغاية وجاءت كالتالي:

  • فيلم «مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي وغادة عادل مومصطفى أبو سريع ولطفي لبيب حقق أمس إيرادات بقيمة 866,235  جنيه.
  • فيلم «ع الزيرو» بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة نيللي كريم وجومانا مراد وإسلام إبراهيم حقق أمس إيرادات بقيمة 649,878  جنيه.
  • فيلم «بيت الروبي» بطولة الفنان كريم عبد العزيز جاء ثالث بإيرادات بقيمة 455,639 ويشارك في البطولة نور وكريم محمود عبد العزيز وتارا عماد
  • فيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد أنور ومحمد عبد الرحمن حقق امس الإثنين إيرادات بقيمة 235,493  جنيه.
  • فيلم «تاج» بطولة تامر حسني ودينا الشربيني وهالة فاخر وعدد كبير من النجوم حقق أمس إيرادات بقيمة 124,570  جنيه.
  • فيلم «مستر إكس» بطولة الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد ومحمد أنور وعدد من نجوم الكوميديا حقق أمس الإثنين إيرادات بقيمة 231,484  جنيه.
  • فيلم «مطرح مطروح» بطولة محمود حميدة وشيماء سيف وكريم عفيفي وعدد من النجوم حقق أمس إيرادات بقيمة 24,832 جنيها.

ومن المقرر أن تنضم خلال الساعات القادمة مجموعة كبيرة من الأفلام العربية والأجنبية بدور العرض المصرية للمشاركة في الموسم الصيفي الجديد الذي  يشهد إقبالا كبيرا من الصناع للتواجد فيه حيث يشهد نافسة شرسة.

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