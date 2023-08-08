أشرف العشماوي يكشف غلاف الترجمة الإنجليزية من "بيت القبطية"

كشف الكاتب أشرف العشماوى، عن غلاف الترجمة الإنجليزية لرواية "بيت القبطية" المقرر صدورها خلال الأيام المقبلة عن دار نشر Hoopoe Fiction فى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مرور 4 سنوات على صدورها لأول مرة فى مصر، عن الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع، وكانت قد وصلت إلى القائمة القصيرة فى جائزة ساويرس الثقافية منذ عامين.

وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": صورة كاملة لغلاف النسخة الإنجليزية من روايتي بيت القبطية التي تصدر بالولايات المتحدة الأمريكية خلال أيام عن دار نشر Hoopoe Fiction . أجمل ما فيه كلمة أستاذي الروائي الكبير ابراهيم عبد المجيد عن الرواية.

تدور أحداث الرواية حول محقق قضائي يحاول تتبع خيوط بعض الجرائم الجنائية في قرية صغيرة بشمال الصعيد، فُيفاجأ بما هو أخطر: حوادث قتل بغير باعث منطقي، وحالات انتحار مُريبة، واحتراق زراعات وبيوت بدون سبب واضح، لتكبر حالة الشك المصاحبة للجميع بمن فيهم المحقق، الذي يتقاطع مصيره مع سيدة قبطية غامضة. في هذه الرواية يغوص الكاتب أشرف العشماوي في نفوس مُعقدة التركيب، ناسجاً أحداثه في عوالم جديدة مُدهشة، ومُفارقات مُضحكة مُبكية، عبر إيقاع سردي جذاب، يُثري الفكر ويُثير الخيال، تاركاً مساحة رحبة من التأويل للقارئ.

أشرف العشماوى قاض مصري، مولود فى 1966، درس القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وعقب تخرجه عمل لفترة بسيطة محاميا تحت التمرين، ثم انتقل للعمل بجريدة الأهرام بقسم الميكروفيلم، بعدها التحق بالنيابة العامة حيث عمل محققًا جنائيا لسنوات طويلة، شارك خلالها فى تحقيق معظم قضايا الرأى العام فى مصر بحقبة التسعينيات وحتى منتصف الألفية الجديدة.



وصدر له روايات منها رواية سيدة الزمالك وتويا التى رشحت ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية البوكر عام 2012، كما حصل العشماوى على جائزة أفضل رواية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب عام 2014 عن روايته البارمان وجائزة أفضل رواية تاريخية من ملتقى البحرين عام 2019 عن روايته كلاب الراعى.