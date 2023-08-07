أخبار الظهيرة| عقوبة الأهلى والمصرى بسبب مباراة الكأس.. وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركى

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية وغيرها من الأخبار، ويرصد "الدستور" أبرزها خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

ناقد رياضي يكشف تفاصيل عقوبة الأهلي والمصري بسبب مباراة الكأس (فيديو)

كشف الناقد الرياضي عثمان إبراهيم، تفاصيل عقوبة الأهلي والمصري بسبب مباراة الكأس، قائلًا: إنه قد تم فرض عدد من العقوبات على جماهير الأهلي وجماهير المصري.

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- "ع الزيرو" لـ محمد رمضان يقترب من هنيدى فى صراع الإيراد اليومى

اقترب الفنان محمد رمضان بفيلمه الجديد "ع الزيرو" من الوصول للإيرادات اليومية لفيلم الفنان محمد هنيدي "مرعي البريمو"، وذلك بعدما حقق الأخير إيرادات كبيرة في أول ثلاثة أيام لعرض فيلمه الجديد.

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وزير خارجية اليونان: مصر أهم الشركاء الاستراتيجيين وروابطنا تدعم الاستقرار

تحدث وزير خارجية اليونان السيد جيورجوس جيرابيتريسيس عن العلاقات بين اليونان ومصر وعدد من القضايا الإقليمية والدولية، في مقابلة مع قناة الغد الفضائية في العلمين الجديدة مؤخرًا.

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- وزير المالية: تبسيط الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركى

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك؛ بما يسهم في تعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي.

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- التعليم العالى: 42 ألف طالب سجلوا فى تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

أعلن د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، عن أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 42 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني.

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- محطات الزلازل تُسجل هزتين فى الأردن وأسوان

سجّلت محطات الزلازل هزة أرضية بقوة 2.72 درجة، وقعت في مدينة العقبة الأردنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

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