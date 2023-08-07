وزير خارجية اليونان: مصر أهم الشركاء الاستراتيجيين وروابطنا تدعم الاستقرار

تحدث وزير خارجية اليونان، جيورجوس جيرابيتريسيس، عن العلاقات بين اليونان ومصر وعدد من القضايا الإقليمية والدولية، في مقابلة مع قناة "الغد" الفضائية، في العلمين الجديدة مؤخراً، مؤكداً أن مصر من أهم شركاء اليونان الاستراتيجيين، وأن البلدين يمثلان ركائز الاستقرار في المنطقة.

كانت اليونان قد وقّعت اتفاقية مع الحكومة المصرية لتسهيل عمل العمال المصريين في اليونان، وقال "جيرابيتريسيس": "نأمل أن نرحب في المستقبل القريب بعدد كبير من المصريين للعمل في اليونان، خاصة في مجالات الزراعة والصيد البحري".

الملفات الإقليمية

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أوضح وزير الخارجية اليوناني أن اليونان تعتز كثيرًا بمساهمة مصر كوسيط في العديد من النواحي، وشكر الحكومة المصرية على تسهيل عمليات الإجلاء في السودان. وشدد على أن السلطات الليبية بحاجة إلى قيادة البلاد إلى الانتخابات، وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أضاف أنه يتعين علينا الالتزام بالقرارات الأساسية للأمم المتحدة الداعية إلى حل الدولتين.

أما عن الغزو الروسي لأوكرانيا، فأكد "جيرابيتريسيس" أن هذه حرب غير مبررة وغير شرعية تتعارض كليًا مع القانون الدولي وتنتهك المبادئ الأساسية لسيادة القانون وحقوق الإنسان، مضيفًا: "علينا أن نعمل جميعًا معًا في إطار المنظمات الدولية من أجل تعزيز السلام، وفقًا للقانون الدولي، وعلينا أن نقف إلى جانب البلد الذي يقف في موقف دفاعي. نحن بحاجة إلى تطوير بعض القنوات العالمية من أجل ضمان أن الإمدادات الغذائية مضمونة للعالم بأسره".

العلاقات مع تركيا

عن التطورات الأخيرة مع تركيا، قال "جيرابيتريسيس" إن اليونان وتركيا بحاجة إلى إقامة علاقة حسن الجوار، على أساس حسن النية، ولكن الأهم من ذلك على الأسس القوية للقانون الدولي. وشدد على "أنا متفائل بإمكانية إيجاد طريقة لتحسين حوارنا السياسي". ومع ذلك، من أجل تحسين العلاقات "لا يمكن أن يكون لدينا أي نوع من اللغة الهجومية أو الأنشطة الهجومية، فلن تقبل اليونان القضايا التي تمس السيادة، مثل المياه الإقليمية اليونانية أو وحدة أراضي اليونان، لتكون جزءًا من هذا الحوار".

وتابع: "اليونان تؤيد مسار تركيا تجاه أوروبا، ولكن هناك بعض القضايا الشائكة التي تحتاج إلى معالجة. هناك قضية رئيسية تتعلق بقبرص، حيث كان هناك غزو أجنبي قبل 50 عامًا والعديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي يجب على الجميع الامتثال لها. وعلينا أن نرى أن تركيا قد اتخذت خطوات ملموسة وفقًا لمقتضيات الاتحاد الأوروبي".

أزمة المناخ

وفيما يتعلق بأزمة المناخ، شكر وزير الخارجية مصر على تزويد اليونان بدعم كبير في مكافحة الحرائق الجوية خلال حرائق الغابات الأخيرة، قائلاً: "علينا أن نعمل معًا كمجتمع عالمي لاتخاذ بعض المبادرات القوية جدًا لحماية البيئة"، وأضاف أنه في العام المقبل ستستضيف اليونان مؤتمرا هاما للغاية، مؤتمر "محيطنا"، بشأن الحفاظ على المحيطات، مضيفاً: نحن بحاجة إلى إنشاء مبادرة عالمية لتعزيز الأدوات الجديدة والسياسات الجديدة المتعلقة بالبيئة المستدامة.