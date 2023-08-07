الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"ع الزيرو" لـ محمد رمضان يقترب من هنيدي في صراع الإيراد اليومي

محمد رمضان
محمد رمضان

اقترب الفنان محمد رمضان بفيلمه الجديد “ع الزيرو” من الوصول للإيرادات اليومية لفيلم الفنان محمد هنيدي “مرعي البريمو”، وذلك بعدما حقق الأخير إيرادات كبيرة في أول ثلاثة أيام لعرض فيلمه الجديد الذي يتعاون فيه مع المخرج سعيد حامد الذي غاب عن العمل في السينما لـ١٥ عاما، حيث اقتربت إيراداته من المليون جنيه.

 

وحقق ع الزيرو إيرادات مساء أمس الأحد وصلت إلى ٨٠٩ آلاف جنيه، وحصد البريمو إيرادات وصلت إلى ٩٢٥ ألف جنيه.

 

"مرعي البريمو" فكرة سينمائية وإنتاج وبطولة محمد هنيدي، بمشاركة غادة عادل، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد، وموسيقى تصويرية خالد حماد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الصعيدي "مرعي أحمد" بائع البطيخ، الذي يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية من خلال عمله، والتي اضطرته للسفر إلى سهل حشيش في مهمة غامضة بصحبة زوجته، وعدد من أفراد عائلته.

ع الزيرو من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل، ويشارك في بطولته محمد رمضان، ونيللي كريم، وجومانا مراد، وشريف دسوقي، وإسلام إبراهيم، والطفل منذر مهران.

وتدور أحداث فيلم "ع الزيرو" حول حمزة الملقب بدراجون، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدًا من الأغنياء.

الطفل منذر مهران الفنان محمد هنيدي الفنان محمد الفنان محمد رمضان المخرج سعيد حامد إيهاب بليبل فيلم الفنان محمد هنيدي فيلم ع الزيرو
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