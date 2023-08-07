الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناقد رياضى يكشف تفاصيل عقوبة الأهلى والمصرى بسبب مباراة الكأس (فيديو)

الأهلي والمصري
الأهلي والمصري

كشف الناقد الرياضي عثمان ابراهيم، عن تفاصيل عقوبة الأهلي والمصري بسبب مباراة الكأس، قائلًا: إنه قد تم فرض عدد من العقوبات على جماهير الأهلي وجماهير المصري بسبب تبادل بعض الهتافات التي تضمنت عددا من الألفاظ الخارجة من الطرفين بعد انتهاء المباراة.

وأضاف إبراهيم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم، أن الكابتن علي ماهر قد قام بتقديم عدد من التعليمات للاعبي المصري من داخل أرض الملعب على الرغم من طرده، مما تسبب في توقيع عقوبة عليه وهي إيقافه من التواجد في أرض الملعب لمدة ٤ مباريات.

التجاوزات التي تمت داخل غرفة تغيير الملابس

وأكد الناقد الرياضي، أن العقوبة الأخيرة والأهم، التي وقعت على النادي المصري كانت بسبب عدد من التجاوزات التي تمت داخل غرفة تغيير الملابس الخاصة بالنادي المصري، والتي تضمنت عددا من أشكال الإهانات للنادي الأهلي.

ناقد رياضى عقوبة الأهلي والمصري مباراة الكأس تفاصيل عقوبة يكشف الاهلى
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