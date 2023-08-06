مشاكل الطقس الحار.. أشهر العلاجات المنزلية للتخلص من البثور؟

تعد البثور من المشكلات الجلدية الشائعة التي تواجهها الكثير من الناس في مراحل مختلفة من حياتهم، حيث تعتبر البثور نتيجة تجمع الزيوت والشوائب في المسام الجلدية، مما يؤدي إلى تهيج الجلد وظهور البثور.

قد تتسبب البثور في عدم الارتياح والشعور بالحرج، ولذلك يبحث العديد من الأشخاص عن العلاجات المنزلية التي يمكنهم استخدامها للتخلص من البثور بطرق طبيعية وفعالة، وفقًا لما ذكره موقع "healthiest" الطبي.

العلاجات المنزلية المفيدة للتخلص من البثور:

تنظيف البشرة بلطف: قم بغسل وجهك بالماء الدافئ وصابون الوجه الملائم لنوع بشرتك، استخدم حركات لطيفة وتجنب الفرك القوي الذي قد يتسبب في تهيج الجلد وزيادة تكون البثور.

استخدام قناع الوجه: يمكنك استخدام مكونات بسيطة متوفرة في المنزل لعمل قناع الوجه الطبيعي الذي يساعد في تنقية البشرة وتقليل البثور، فعلى سبيل المثال، يمكنك مزج عصير الليمون مع العسل أو الشوفان وتطبيقه على البشرة لمدة 15-20 دقيقة قبل غسله بلطف.

تجنب التوتر والضغط النفسي: يقول الخبراء إن التوتر النفسي وارتفاع مستويات الضغط النفسي يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكاثر البثور، حاول ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا أو التأمل، وتخفيف الضغوط النفسية اليومية.

تجنب العوامل المهيجة: قد تزيد بعض المواد والعوامل من تهيج البشرة وظهور البثور، حاول تجنب استخدام المستحضرات الجلدية القاسية، والتعرض المباشر للشمس لفترات طويلة، واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن قائم على الفواكه والخضروات.

استخدام مستحضرات العناية بالبشرة المخصصة: يوجد العديد من المنتجات المخصصة لعلاج البثور المتوفرة في السوق، والتي تحتوي على المكونات المضادة للبكتيريا والتي يمكن أن تساعد في تخفيف البثور وعلاجها، قم بقراءة الملصقات واختيار المنتجات التي تناسب نوع بشرتك وتحتوي على مكونات فعالة.

أكد الخبراء أن العلاجات المنزلية قد تساعد في تخفيف البثور وتحسين حالة البشرة، ولكن قد تختلف النتائج من فرد لآخر، وإذا استمرت البثور أو تفاقمت، ينبغي استشارة طبيب الجلدية المختص للحصول على تقييم وعلاج مناسب.