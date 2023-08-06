الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صفقات الأهلى الجديدة لموسم 2023-2024 وموقفه من التعاقد مع "هنورى"

إمام عاشور
إمام عاشور

هل اكتفى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى بصفقتى إمام عاشور لاعب وسط ميتيلاند الدنماركى والمغربي رضا سليم مهاجم الجيش الملكي، أم سيكون هناك صفقات جديدة للمارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وتعاقد الأهلى مع إمام عاشور لاعب وسط ميتيلاند الدنماركي في صفقة هى الأقوى خلال الإنتقالات الصيفية الجارية بالدورى المصرى، لما يمثله اللاعب من إضافة لاى فريق يلعب له بفضل ما يتميز به من مهارات وإمكانيات فنية وبدنية عالية.

صفقات الأهلى الجديدة 2023

كما تعاقد الاهلى مع رضا سليم افضل لاعب فى الدورى المغربى عن الموسم الماضى، وواحد من اللاعبين الذين يدين لهم فريق الجيش الملكي في الفوز بلقب الدوري المغربي الممتاز.

صفقات الاهلى الجديدة لموسم 2024/2023

وحسب مصادر فى الاهلى، فإن صفقات المارد الأحمر لن تتوقف عند التعاقد مع رضا سليم وإمام عاشور، وأن هناك تحركات مكثفة من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي مميز، لتلبية طلب المدير الفني السويسري مارسيل كولر، الذى يصر على التعاقد مع مهاجم أجنبي لتدعيم خط هجوم الفريق فى الموسم القادم، يكون قادر على تسجيل الأهداف التى تلوح للفريق أمام مرمى المنافس.

ودخل الأهلي في مفاوضات مع أكثر من لاعب مميز خلال الفترة الاخيرة ولكن هذه المفاوضات لم يكتب لها النجاح وكانت البداية مع موليكا مهاجم بشكتاش التركى، ولكن مغالاة فريقه حالت دون اتمام الصفة، كما توقفت مفاوضات الأهلى مع جيونبوك هيونداي الكوري للتعاقد مع البرازيلى جوستافو سوزا بسبب تمسك الفريق الكورى باللاعب البرازيلى، مما دفع الاهلى للدخول فى مفاوضات مع حمزه هنورى مهاج الفتح الرباط المغربى لتدعيم هجوم الفريق الأحمر.

وشارك هنورى مع الفتح الرباطى خلال الموسم الماضي فى 28 مباراة، نجح فى تسجيل 11 هدفًا وصناعة هدف وحيد.

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