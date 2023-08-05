تعرف على موعد مشاركة إمام عاشور في تدريبات الأهلي

يواصل إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجه التأهيلي بعد تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

ويخوض إمام عاشور المرحلة الأخيرة من فترة التأهيل، على أن يكون جاهزًا للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية بدايةً من فترة الإعداد للموسم الجديد والتي ستنطلق يوم 24 أغسطس الجاري.

ويخضع لاعب الأهلي الجديد لبرنامج تأهيلي مكثف خلال الفترة الماضية، على أن يكون اللاعب جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية مع بداية فترة الإعداد والسفر رفقة زملائه لخوض المعسكر الخارجي استعدادًا للموسم الجديد.

وكان الأهلي قد ضم إمام عاشور لاعب ميتلاند الدانماركي لمدة 5 مواسم مقبلة.