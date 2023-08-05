ماذا يحدث فى التتش؟.. قراءة فى مخطط الأهلى للموسم الجديد

لا صوت يعلو داخل النادي الأهلي، فوق صوت التغييرات المفاجئة التي طالت الجهازين الإداري والطبي بالفريق الأول لكرة القدم خلال الساعات القليلة الماضية.

وجاءت هذه التغييرات على عكس التوقعات، بعد موسم تاريخي للمارد الأحمر تمكن خلاله من حصد 5 ألقاب والحصول على المركز الرابع في كأس العالم للأندية.

وفوجئ الجمهور الأهلاوي، برحيل أحمد أبو عبلة طبيب الفريق وتعيين الدكتور تامر أبو العينين استشاري جراحة العظام والمفاصل بدلاً منه.

وكانت المفاجأة الكبرى والتي أثارت سخط وغضب قطاع كبير من جماهير الأهلي، عندما تم توجيه الشكر إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بعد ساعات من انتهاء الموسم.

وهو ما أثار الجدل، خاصةً أن القرار جاء في توقيت غريب للغاية وبعد موسم كروي ناجح على كافة الأصعدة، حيث توج المارد الأحمر ببطولات الدوري ودوري أبطال أفريقيا والسوبر المصري مرتين وكأس مصر.

وانتقد الجمهور الأهلاوي، قرار مجلس الإدارة بتكليف خالد بيبو لتولي مهمة مدير الكرة بدلاً من سيد عبد الحفيظ خلال الفترة المقبلة، على الرغم من الاختلاف الكبير بين الثنائي خاصةً فيما يتعلق بالسمات الشخصية.

ويتسم عبد الحفيظ بالقوة والصرامة والحزم، في الوقت الذي يبدو فيه خالد بيبو طيب الشخصية بعض الشيء وهذا ما يثير القلق حول إمكانية إدارته لجميع الملفات الخاصة بفريق الكرة الفترة المقبلة.

وهل سيكون قادرًا على التصدي لمحاولات المعسكر الزملكاوي لزعزعة استقرار القلعة الحمراء؟.

نفس الأمر بالنسبة لطبيب الأهلي الجديد تامر أبو العينين، الذي ينتظر مهمة ليست بالسهلة من أجل تطوير الملف الطبي في موسم سيكون أكثر صعوبة ومزدحم بالمباريات في كافة البطولات.

وسيحاول أبو العينين، تجنب الأخطاء التي وقع فيها أبو عبلة خاصةً فيما يتعلق بالتشخيص الخاطىء لبعض الإصابات ومدة غيابها عن الملاعب.

تغييرات محتملة

من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة، تغييرات على مستوى الجهاز الفني للنادي الأهلي.

ويعد الثنائي سامي قمصان والبلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى أبرز الأسماء المرشحة للرحيل عن القلعة الحمراء.

وهناك عدة أسماء مرشحة لخلافة سامي قمصان، على رأسهم عماد النحاس وأحمد كشري ورضا شحاتة وعلاء ميهوب وهاني رمزي.

أما في حال رحيل يانكون، فسيكون الاسم الأبرز لخلافته طارق سليمان.