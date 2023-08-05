السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول قرارات بيبو.. الأهلى يعاقب أحمد عبدالقادر

أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر

أصدر النادي الأهلي، قرارًا صارمًا تجاه أحمد عبدالقادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم عقب هجومه على الصفحات المنتمية للمارد الأحمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أحمد عبدالقادر، قد شنّ هجومًا شرسًا على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المنتمية للأهلي بعد انتقادها له.

وجاء أول قرارات خالد بيبو، مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي، بتوقيع غرامة مالية ضد أحمد عبدالقادر نظرًا لما بدر منه ضد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المنتمية للنادي الأهلي.

وكان الأهلي قرر تعيين خالد بيبو مديرًا للكرة خلفًا لسيد عبدالحفيظ، بينما سيكون وليد سليمان، رئيسًا لقطاع الناشئين.

الاهلى أحمد عبد القادر خالد بيبو السوشيال ميديا الدورى المصرى
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