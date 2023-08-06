أيمن أشرف: لم أحصل على فرصتى كاملة مع كولر.. وكنت أتمنى إنهاء مسيرتى فى الأهلي

كشف أيمن أشرف، لاعب الأهلي السابق وفريق البنك الأهلي الجديد كواليس رحيله عن القلعة الحمراء، مبديا حزنه الشديد على عدم حصوله على فرصة كاملة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر.

وقال أشرف في تصريحات تليفزيونية "حصلت على راحة من الأهلي وفي تلك الفترة ذهبت إلى المنتخب وعقب عودتي لم أشارك في فترة الإعداد مع الفريق".

وأضاف " شاركت في شوط واحد في مباراة ودية، بعدها تحدث معي كولر وقال إنه لم يشاهدني بشكل جيد لذلك سيعتمد على اللاعبين الذين شاهدهم".

وتابع " بدأت الأزمة عندما سافرت إلى ألمانيا للاطمئنان على إصابتي، لكن في تلك الفترة طلب كولر عدم سفري لمشاهدتي لكني تمسكت بالسفر وهذا الأمر سبب له بعض الضيق".

واستمر " عقب العودة من المانيا، اكتفى كولر بإشراكي في التدريبات دون الدخول في المباريات، حاولت الجلوس معه عدة مرات لمعرفة الأسباب لكن رده أنني بحاجة للعمل على بعض الأمور الفنية وبالفعل كنت أعمل على ذلك بشهادة زملائي في الفريق".

وواصل حديثه " تأكدت أنني لن أشارك مع الفريق عقب مباراتي الزمالك والبنك الأهلي، خاصةً أن الفريق كان لديه نقص في مركز الدفاع ورغم ذلك لم يدفع بي كولر، ومع ذلك كنت حريص على استقرار الفريق وعدم افتعال أي أزمات".

وأتم تصريحاته " لم أحصل على فرصة حقيقية مع كولر، كنت أتمنى أن أنهي مسيرتي في النادي الأهلي الأكبر في أفريقيا وبيتي".