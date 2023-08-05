أسعار الذهب اليوم السبت 5-8-2023 فى محلات الصاغة المصرية

أسعار الذهب اليوم السبت 5-8-2023 في محلات الصاغة المصرية محور اهتمام الملايين من المواطنين حاليا في ظل انخفاض الأسعار الملحوظ في الأسواق المحلية والعالمية بفعل ارتفاع العملة الأمريكية وفقا لتقرير البيانات الاقتصادية والتي تصدر عن الفيدرالي الأمريكي في الآونة الأخيرة.

أسعار الذهب اليوم السبت 5-8-2023 في محلات الصاغة المصرية



حالة من الاستقرار تشهدها أسعار الذهب اليوم السبت 5-8-2023 في محلات الصاغة المصرية والبورصة العالمية بسبب بيانات التوظيف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية والتي شهدت ارتفاعا بنحو 324 ألف وظيفة والذي يعزز وتيرة رفع معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة.



يذكر أن عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر والدول العربية استقر عند مستوى 2155 جنيه للجرام في محلات الصاغة المصرية بالتزامن مع رفع البنك المركزي المصري الفائدة 1% خلال اجتماعه الأخير في حين أن الأوقية بالبورصة العالمية استقرت عند مستوى 1935 دولارا.



وإليكم الأسعار بالتفصيل من محلات الصاغة المصرية:-

سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2462.75 جنيه.

الشراء 2451.5 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 1.25 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2257.5 جنيه.

الشراء 2247.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 1 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2155 جنيه.

الشراء 2145 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 1 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1847.25 جنيه.

الشراء 1838.5 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 0.75 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1436.75 جنيه.

الشراء 1430 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 0.75 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 12 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1231.5 جنيه.

الشراء 1225.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 0.5 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 9 في محلات الصاغة المصرية

البيع 923.5 جنيه.

الشراء 919.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 0.5 نقطة.

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