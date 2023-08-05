السبت 05 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 5-8-2023 فى محلات الصاغة المصرية

أسعار الذهب
أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 5-8-2023 في محلات الصاغة المصرية محور اهتمام الملايين من المواطنين حاليا في ظل انخفاض الأسعار الملحوظ في الأسواق المحلية والعالمية بفعل ارتفاع العملة الأمريكية وفقا لتقرير البيانات الاقتصادية والتي تصدر عن الفيدرالي الأمريكي في الآونة الأخيرة.

 

أسعار الذهب اليوم السبت 5-8-2023 في محلات الصاغة المصرية


حالة من الاستقرار تشهدها أسعار الذهب اليوم السبت 5-8-2023 في محلات الصاغة المصرية والبورصة العالمية بسبب بيانات التوظيف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية والتي شهدت ارتفاعا بنحو 324 ألف وظيفة والذي يعزز وتيرة رفع معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة.


يذكر أن عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر والدول العربية استقر عند مستوى 2155 جنيه للجرام في محلات الصاغة المصرية بالتزامن مع رفع البنك المركزي المصري الفائدة 1% خلال اجتماعه الأخير في حين أن الأوقية بالبورصة العالمية استقرت عند مستوى 1935 دولارا.


وإليكم الأسعار بالتفصيل من محلات الصاغة المصرية:-

سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة المصرية
البيع 2462.75 جنيه.
الشراء 2451.5 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 1.25 نقطة.


سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة المصرية
البيع 2257.5 جنيه.
الشراء 2247.25 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 1 نقطة.


سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية
البيع 2155 جنيه.
الشراء 2145 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 1 نقطة.

txt

البنك المركزى يرفع سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض

txt

خبير اقتصادى يتوقع تثبيت سعر الفائدة من قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية

سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية
البيع 1847.25 جنيه.
الشراء 1838.5 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 0.75 نقطة.

 

سعر جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة المصرية
البيع 1436.75 جنيه.
الشراء 1430 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 0.75 نقطة.

 

سعر جرام الذهب من عيار 12 في محلات الصاغة المصرية
البيع 1231.5 جنيه.
الشراء 1225.75 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 0.5 نقطة.

 

سعر جرام الذهب من عيار 9 في محلات الصاغة المصرية
البيع 923.5 جنيه.
الشراء 919.25 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 0.5 نقطة.

قد يهمك أيضا:

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ خارج جهاز الأهلى

بعد تداول فيديو الساحل.. القصة الكاملة لشائعة انتحار عبدالوهاب

مصر تمد أجل مزايدة أغنى مناطق للذهب فى العالم نظرًا للإقبال العالمى

خالد بيبو مديرًا للكرة بالأهلى.. ووليد سليمان رئيسًا لقطاع الناشئين

"القاهرة الإخبارية" تسلط الضوء على ميناء نوفوروسيسك الروسى

txt

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 4-8-2023

txt

انخفاض سعر السكر اليوم الخميس لدى تجار الجملة

سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية
البيع 17240 جنيه.
الشراء 17160 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 8 نقطة.


سعر اونصة الذهب في محلات الصاغة المصرية
البيع 1934$.
الشراء 1933$.
بمعدل هبوط وصل إلى 2 نقطة.

 

اقرأ المزيد

مؤشرات تنسيق الشعبة الأدبية 2023

اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب الذهب محلات الصاغة المصرية سعر جرام الذهب عيار 24

الأكثر قراءة

بعد إعلان نتائج الثانوية العامة.. تنسيق الجامعات الخاصة ومصروفاتها لعام 2024/2023

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 5-8-2023

أسعار الذهب اليوم السبت 5-8-2023 فى محلات الصاغة المصرية

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 5-8-2023

سميرة موسى عالمة الذرة المصرية اغتالها الموساد بمساعدة راقية إبراهيم

سعر اليورو والريال السعودى اليوم السبت 5-8-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «1-8»

سارة شريف

قصة «أوبنهايمر» اليهودى

ماجد حبته

الشريرة.. وحقوق الإنسان!

حسين دعسة

أمريكا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائى" أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

خالد حريب

النيجر.. تحرر أم كرة ثلج حربية

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه