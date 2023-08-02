الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى يتوقع تثبيت سعر الفائدة من قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية

أحمد موسى
أحمد موسى

 توقع الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، تثبيت سعر الفائدة من قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية الخامس هذا العام، المقرر عقده غدا الخميس تمام الساعة 8 مساء، وأسباب تراجع الدولار أمام الجنيه فى السوق السوداء.

 وأضاف خلال مداخلة هاتفية  لبرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، و المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن بنك إنجلترا متوقع أن يرفع الفائدة غدا؛ بسبب ارتفاع الفائدة من الفيدرالي الأمريكي، بنسبة لا تقل عن 25 نقطة أساس.

 وبشأن قيمة الجنيه المصري في نظام المضاربات، أشار إلى أن المضاربة بالعقود الآجلة مضاربة على العملة بأسعار غير حقيقية؛ بهدف إثارة البلبلة في المجتمع، دون تقدير أو تحليل رسمي. 

وتابع أن الوكالات الأجنبية مثل بلومبيرج- تقول إن الدولار يتراجع أمام الجنيه في السوق السوداء، وهذا دليل واضح على أن هناك مردودا للعملة الأجنبية في مصر، بدليل تصريحات رئيس الحكومة ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

يوجد إقبال من المواطنين على شراء الشهادات الدولارية

وأكد أن هناك إقبالًا من المواطنين على شراء الشهادات الدولارية بفائدة 7و9%، وتقديرات من الخارج بتحسين موقف الاقتصاد المصري مؤخرا في موارد السياحة ودخل قناة السويس، مما سيؤدي إلى أن صندوق النقد الدولي سيصرف الشريحتين الجديدتين من القرض بعد المراجعة بحد أقصي الشهر المقبل. 

الخبير الاقتصادي تثبيت سعر الفائدة لجنة السياسات النقدية الدولار يتراجع أمام الجنيه الشهادات الدولارية

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