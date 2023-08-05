زاد البحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 5-8-2023 لمعرفة كيفية التأقلم مع طبيعة الجو خاصة مع الموجة الحارة التي تضرب البلاد في شهور فصل الصيف مع التغيرات المناخية التي تشهدها جميع محافظات الجمهورية في السنوات الأخيرة.



حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 5-8-2023

كشفت الهيئة القومية للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 5-8-2023 حيث يتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد و مائلا للحرارة رطب على كافة الانحاء.

وكشفت خرائط الطقس ارتفاع في درجات الحرارة على محافظات شمال البلاد 5 درجات مئوية لتسجل محافظات (قنا، الأقصر ، أسوان ، ..) 43 درجة ومحافظات جنوب الصعيد ( المنيا، بني سويف ، الفيوم، ..) 40 درجة مئوية وذلك مع عدد من الظواهر والمؤثرات الجوية مثل شبورة مائية تحجب الرؤية.

ونشاط في حركة الرياح المثيرة للأتربة وفرص لسقوط الأمطار مع ارتفاع نسبة الرطوبة الأمر الذي يساعد على زيادة الاحساس بحرارة الجو في كافة محافظات الجمهورية لذلك نصحت هيئة الأرصاد المواطنين بالتواجد في الأماكن جيدة التهوية والتكييف مع الموجات الحارة خلال السنوات المقبلة بسبب التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

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نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفر الشيخ العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط العظمى 38 والصغرى 26 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 41 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 42 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الأقصر العظمى 42 والصغرى 29 درجة مئوية.

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