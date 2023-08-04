الجمعة 04 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة الجمعة 4-8-2023

الطقس فى مصر
الطقس فى مصر

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم أن يكون الجو حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على صعيد مصر ، مع ارتفاع معدلات الرطوبة، وتعرض الدستور في التقرير التالي توقعات حالة الطقس  ودرجات الحرارة الجمعة 4-8-2023

تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على القاهرة الكبرى والمحافظات

حالة الطقس اليوم 

وأوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس الحار الرطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

بالتزامن مع موجة الحر.. 9 نصائح يجب اتباعها أثناء فصل الصيف

أسباب زيادة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في فصل الصيف

ويشهد اليوم الجمعة وفق بيان هيئة الأرصاد ارتفاع  في الحرارة مع ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم والتي تساهم في زيادة الإحساس بحرارة الطقس.

وتنشط الرياح على بعض المناطق، وتكون مثيرة للرمال والأترية على حلايب وشلاتين ، مع تشكل فرص أمطار ضعيفة تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين وأبو سمبل.

وتناشد هيئة الأرصاد الجوية السائقين من توخي الحذر أثناء القيادة حيث تتشكل شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة 

  • القاهرة العظمى 35  درجة والمحسوسة 38 درجة والصغرى 26 درجة.
  • الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة .
  • مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة .
  • سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.
  • قنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.
  • أسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44  والصغرى  31 درجة.
txt

مشاكل الطقس الحار.. كيفية الوقاية من الضربة الشمسية في فصل الصيف 2023

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة معدلات الرطوبة هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم

الأكثر قراءة

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 4-8-2023

سُحب ركامية وأمطار رعدية.. تغيرات جوية تشهدها هذه المناطق خلال الساعات المُقبلة

سعر اليورو والريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 4-8-2023

البنك المركزى يرفع سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 4-8-2023

محمد كروم لـ "الشاهد": الإخوان استعانوا بالحليف الدولى وحاولوا أخذ وعود لإعادتهم للحكم مرة أخرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى