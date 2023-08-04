تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة الجمعة 4-8-2023

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم أن يكون الجو حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على صعيد مصر ، مع ارتفاع معدلات الرطوبة، وتعرض الدستور في التقرير التالي توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة الجمعة 4-8-2023

حالة الطقس اليوم

وأوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس الحار الرطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

ويشهد اليوم الجمعة وفق بيان هيئة الأرصاد ارتفاع في الحرارة مع ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم والتي تساهم في زيادة الإحساس بحرارة الطقس.

وتنشط الرياح على بعض المناطق، وتكون مثيرة للرمال والأترية على حلايب وشلاتين ، مع تشكل فرص أمطار ضعيفة تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين وأبو سمبل.

وتناشد هيئة الأرصاد الجوية السائقين من توخي الحذر أثناء القيادة حيث تتشكل شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة