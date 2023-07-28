مشاكل الطقس الحار.. كيفية الوقاية من الضربة الشمسية في فصل الصيف 2023

الضربة الشمسية هي حالة طبية تنجم عن التعرض المفرط لأشعة الشمس الضارة، وتعتبر من المشاكل الصحية الشائعة خلال فصل الصيف أو في المناطق ذات الاحتباس الحراري العالي.

تتسبب الضربة الشمسية في تشوه وخلل في وظائف الجسم نتيجة لارتفاع درجة حرارته وفقدان السوائل والأملاح بشكل غير متوازن، وفقًا لما ذكره موقع " indigo health" الطبي.

تتميز الضربة الشمسية بمجموعة متنوعة من الأعراض التي قد تظهر عند تعرض الشخص لها، وقد لا تظهر الأعراض في البداية، ولكن عند استمرار التعرض للشمس وعدم اتخاذ إجراءات الوقاية المناسبة، قد يتطور الوضع إلى درجات أكثر خطورة.

أعراض الضربة الشمسية خلال الطقس الحار:

تشمل الأعراض الشائعة للضربة الشمسية الدوخة، والصداع، والغثيان، والقيء، والتعرق الزائد، والجفاف الفموي، والخمول، والاضطرابات النفسية مثل العصبية والتوتر.

وقد يشعر الشخص أيضًا بالضعف العام، والتعب الشديد، والشعور بالحرارة المرتفعة للجسم، وتغيرات في لون البشرة مثل الاحمرار أو الاحتراق من الداخل.

كيفية التعامل مع شخص مصاب بالضربة الشمسية؟

وللتعامل مع الضربة الشمسية، يجب اتخاذ بعض الإجراءات الهامة، حيث يجب نقل الشخص المصاب إلى مكان بارد ومظلل وتوفير التهوية المناسبة.

كما ينبغي أيضًا إزالة الملابس الزائدة وتبريد جسم الشخص بوضع قطعة قماش باردة على البشرة أو غمسها في ماء بارد، يجب أيضًا توجيه الشخص للراحة وتقديم سوائل باردة للشرب لاستعادة السوائل المفقودة والتخفيف من الجفاف، فإذا استمرت الأعراض أو تفاقمت، يجب التوجه إلى الطبيب لتقييم حالة المصاب وتوفير العلاج المناسب.

ومن الناحية الوقائية، ينصح بإتباع بعض النصائح لتجنب الضربة الشمسية.، حيث يجب تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة من اليوم والبقاء في الظل، وارتداء الملابس الواقية مثل القبعات والنظارات الشمسية والملابس ذات الأكمام الطويلة.

كما يجب أيضًا استخدام واقي الشمس بفاعلية وإعادة وضعه بانتظام، وتجنب تناول المشروبات الغازية بكميات كبيرة تزيد من فقدان السوائل، بالإضافة إلي الحفاظ على الجسم مرطبًا بشرب كميات كافية من الماء، فلا يجب التهاون في الوقاية من الضربة الشمسية، حيث يمكن للتعرض المزمن للشمس أن يسبب آثارًا صحية خطيرة.