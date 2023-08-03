الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على القاهرة الكبرى والمحافظات

الطقس
الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة إلى أن العظمى على القاهرة في الظل 35 درجة مئوية، ولكن مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، فإن الدرجة المحسوسة ستكون 37 أو 39 درجة مئوية.

وقالت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى، الأجواء اليوم ستكون حارة رطبة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشديدة الحرارة على المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، موضحة أنه في فترات الليل سيحدث انخفاض في درجات الحرارة والأجواء ستكون مائلة للحرارة رطبة على أنحاء الجمهورية كافة.

 وأكدت عضو هيئة الأرصاد، أن هناك ارتفاعًا بنسب الرطوبة سيستمر على مدار شهر أغسطس بالكامل، والذي سيكون ذروة فصل الصيف.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

العظمى الصغرى
القاهرة 35 - 26
الإسكندرية 32  - 24
الإسماعيلية 36 -25
الغردقة 39 -29
أسوان 44 - 29
سوهاج 41 - 27
المنيا 38- 26

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