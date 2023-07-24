بالتزامن مع موجة الحر.. 9 نصائح يجب اتباعها أثناء فصل الصيف

عرضت فضائية إكسترا نيوز، نصائح يجب اتباعها أثناء فصل الصيف، بالتزامن مع موجة الحر وارتفاع درجات الحرارة هذا الأسبوع.

- نصائح يجب اتباعها أثناء فصل الصيف

ـ الاهتمام بشرب الماء من 2ـ 3 لتر يومياً.

ـ الكركديه والخروب والتمر هندي والدوم من المشروبات المرطبة والمنعشة.

ـ عدم الإفراط في تناول المشروبات الغازية، والمنبهات مثل الشاي والقهوة.

ـ الاهتمام بتناول الفواكه مثل العنب، والخوخ، والكنتلوب، والبطيخ.

ـ تناول الليمون والنعناع والقرفة والكمون أو إضافتهم علي الأطعمة.

ـ الأسماك المشوية من الوجبات الخفيفة والصحية، وتجنب تناول الأسماك المملحة.

ـ الزبادي واللبن الرائب يعملان علي ترطيب الجسم.

ـ تجنب إضافة الفلفل الأسود والشطة والزنجبيل والثوم بكميات كبيرة في الأطعمة.

ـ يجب غسل الخضروات الفواكه بشكل جيد تجنبا لأمراض الصيف.