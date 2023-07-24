الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بالتزامن مع موجة الحر.. 9 نصائح يجب اتباعها أثناء فصل الصيف

الحر
الحر

عرضت فضائية إكسترا نيوز، نصائح يجب اتباعها أثناء فصل الصيف، بالتزامن مع موجة الحر وارتفاع درجات الحرارة هذا الأسبوع.

- نصائح يجب اتباعها أثناء فصل الصيف

ـ الاهتمام بشرب الماء من 2ـ 3 لتر يومياً.
ـ الكركديه والخروب والتمر هندي والدوم من المشروبات المرطبة والمنعشة.
ـ عدم الإفراط في تناول المشروبات الغازية، والمنبهات مثل الشاي والقهوة.
ـ الاهتمام بتناول الفواكه مثل العنب، والخوخ، والكنتلوب، والبطيخ.
ـ تناول الليمون والنعناع والقرفة والكمون أو إضافتهم علي الأطعمة.
ـ الأسماك المشوية من الوجبات الخفيفة والصحية، وتجنب تناول الأسماك المملحة.
ـ الزبادي واللبن الرائب يعملان علي ترطيب الجسم.
ـ تجنب إضافة الفلفل الأسود والشطة والزنجبيل والثوم بكميات كبيرة في الأطعمة.
ـ يجب غسل الخضروات الفواكه بشكل جيد تجنبا لأمراض الصيف.

الصيف موجة الحر ارتفاع درجات الحرارة فصل الصيف نصائح

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