لماذا نشعر بالاكتئاب أكثر خلال الطقس الحار؟.. طبيب يجيب

فصل الصيف من الأوقات التي تتميز بارتفاع درجات الحرارة، وهذا الارتفاع قد يؤثر على حالتنا النفسية بشكل مباشر، فعندما تزداد درجة الحرارة، قد نشعر بالإرهاق والاضطراب، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى الاكتئاب وتدهور الصحة النفسية، ولذلك، فإن الصحة النفسية تصبح أمرًا مهمًا للحفاظ على راحتنا خلال فصل الصيف الحار.

تعتبر الصحة النفسية أمرًا حيويًا للحفاظ على جودة حياتنا وسعادتنا العامة، حيث يعد فصل الصيف مناسبة مثالية للتمتع بالأنشطة الخارجية وقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء، ولكن تأثير الارتفاع في درجات الحرارة على الجسم قد يؤثر سلبًا على حالتنا النفسية، ويؤدي إلى تدهور مزاجنا وإحساسنا بالاكتئاب، وفقًا لما أكدته الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشاري الصحة النفسية.

نوهت استشاري الطب النفسي، أن الصحة النفسية أمرًا هامًا خلال فصل الصيف، حيث تلعب دورًا حاسمًا في تحسين جودة حياتنا، من خلال ممارسة النشاط البدني والتواصل الاجتماعي والاهتمام بالنوم والراحة، يمكننا الحفاظ على صحتنا النفسية والشعور بالسعادة والقدرة على التمتع بفصل الصيف بأكمله.

على الرغم من أن الصيف يجلب معه الكثير من الأنشطة الممتعة والشمس الساطعة، إلا أن بعض الأشخاص يشعرون بالاكتئاب أكثر خلال هذا الفصل، هذا قد يرجع إلى عدة عوامل مثل المتغيرات الهرمونية والتغيرات في الروتين اليومي والضغوط الاجتماعية.

أوضحت "عبد السلام" أن هناك عدة طرق يمكن اتباعها لتعزيز الصحة النفسية والشعور بالسعادة خلال فصل الصيف ومنها.

ممارسة الرياضة الخارجية:

يمكن أن تكون المشي وركوب الدراجات الهوائية والسباحة أو أي نشاط خارجي آخر مفيدا للصحة النفسية، فالنشاط البدني يساعد في إفراز الهرمونات التي تساعد على رفع المزاج وتحسين الشعور العام بالسعادة.

التعامل مع الحرارة بطرق صحية:

قم بارتداء الملابس المناسبة واستخدم واقيات من الشمس لحماية جسمك من الشمس الحارقة، كما ينصح بشرب الكمية الكافية من الماء للوقاية من الجفاف والشعور بعدم الراحة.

التواصل مع الأحباء:

قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء يعزز الروابط الاجتماعية ويبني علاقات إيجابية، يمكن أيضًا استغلال هذا الوقت لممارسة الأنشطة الاجتماعية مثل الشواء أو الرحلات.

الاسترخاء والحصول على قسط كافٍ من النوم:

يمكن أن يكون فصل الصيف جيدًا للاسترخاء والاستمتاع بوقت الراحة، خصص وقت للاسترخاء وممارسة التأمل أو اليوجا، كما يجب أن تلتزم بجدول نوم منتظم للحصول على قسط كافٍ من النوم، حيث يساعد النوم الجيد على تجديد طاقتنا وعافيتنا العقلية.